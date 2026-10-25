Rau củ đừng luộc, hấp, chế biến theo cách này cực kỳ hấp dẫn, ăn kèm món gì cũng ngon

Rau củ muối chua ngọt hấp dẫn với sự kết hợp của dưa cải, củ sen, củ cải trắng, cà rốt, bắp non cùng các loại gia vị quen thuộc.

Rau củ sau khi ngâm thấm đều vị chua thanh, ngọt dịu, cay nhẹ, vẫn giữ được độ giòn sần sật, giúp bữa cơm thêm ngon miệng và đỡ ngấy.

Đặc biệt, củ sen giòn bùi và dưa cải đậm vị tạo nên nét hấp dẫn riêng cho món ăn. Món này rất hợp dùng cùng cơm nóng, thịt luộc, đồ nướng, các món chiên hoặc ăn kèm mì tôm cũng ngon khó cưỡng. Dân Việt giới thiệu công thức làm món này như sau:

Nguyên liệu:

- Dưa cải

- Củ sen

- Củ cải trắng

- Cà rốt

- Bắp non

- Hành tím

- Ớt

- Tỏi, ớt băm

*Nước ngâm (cho khoảng 3kg rau củ)

- 2 chén nước

- 2 chén giấm

- 1 chén nước mắm

- 2 chén đường

- 1 gói sốt muối kim chi

Cách làm:

- Sơ chế rau củ: Dưa cải và củ sen chần nhanh qua nước sôi rồi ngâm ngay vào nước đá để giữ được độ giòn và màu đẹp.

- Xử lý củ cải, cà rốt: Ướp với một ít muối và đường khoảng 20–30 phút cho ra bớt nước, sau đó rửa sạch và để thật ráo. Cách này giúp rau củ giòn hơn, không bị hăng và khi ngâm sẽ thấm vị hơn.

- Bắp non cắt khúc, hành tím lột vỏ, ớt cắt miếng vừa ăn.

- Nấu nước ngâm: Cho 2 chén nước, 2 chén giấm, 1 chén nước mắm, 2 chén đường và 1 gói sốt muối kim chi vào nồi, khuấy tan rồi đun đến khi vừa sôi lăn tăn. Để nước ngâm nguội hoàn toàn.

- Muối: Xếp tất cả rau củ vào nồi, cho thêm tỏi băm và ớt, rót nước ngâm ngập mặt nguyên liệu rồi đậy kín. Để ở nhiệt độ phòng đến khi đạt độ chua mong muốn thì chuyển vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Rau củ sau khi ngấm có vị chua thanh, ngọt dịu, cay nhẹ, các loại rau củ vẫn giòn ngon, đặc biệt củ sen và dưa cải rất sần sật. Ăn kèm cơm tấm, đồ nướng, món chiên hay thịt luộc đều cực kỳ hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến rau củ theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.