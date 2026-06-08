Những điều du khách tránh làm khi tới Singapore nếu không muốn 'trả giá đắt'

Mang nhiều công trình kiến trúc biểu tượng và khu vui chơi giải trí đa dạng, lại không cần xin visa, Singapore là một trong những lựa chọn “xuất ngoại” hàng đầu đối với du khách Việt.

Tuy nhiên, quốc gia này cũng nổi tiếng sạch sẽ, an toàn và có hệ thống pháp luật nghiêm khắc. Chính vì vậy, với du khách Việt, việc không nắm rõ các quy định nơi đây có thể dẫn đến những khoản phạt không nhỏ, thậm chí vướng rắc rối pháp lý.

1. Xả rác, ăn uống sai quy định

Một trong những điều cấm kỵ hàng đầu tại Singapore là xả rác bừa bãi. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt từ vài trăm đến hàng nghìn đô la Singapore, thậm chí phải lao động công ích nếu tái phạm.

Singapore nghiêm cấm hành vi vứt rác bừa bãi. Ảnh: F.P

Đặc biệt, ăn uống trên tàu điện ngầm (MRT) hay xe buýt cũng bị cấm tuyệt đối. Chỉ một chai nước mở nắp cũng có thể khiến bạn bị xử phạt.

2. Hút thuốc sai chỗ

Singapore quy định rất rõ các khu vực được phép hút thuốc. Du khách hút thuốc ngoài khu vực cho phép có thể bị phạt tới 1.000 SGD (hơn 20 triệu đồng).

Singapore từng bố trí camera xung quanh các khu dân cư và khu vực công cộng để phát hiện và xử lý kịp thời hành vi hút thuốc nơi công cộng. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Ngoài ra, luật mới yêu cầu bất kỳ lượng thuốc lá nào, dù chỉ 1 điếu, đều phải chủ động khai báo khi làm thủ tục hải quan. Thuốc lá điện tử cũng bị cấm nghiêm ngặt. Du khách có thể bị phạt tiền cao, bị tịch thu và thậm chí trục xuất nếu mang theo hoặc sử dụng.

3. Bán, nhai, nhả kẹo cao su bừa bãi

Đây là một trong những luật lệ được biết đến nhiều nhất ở Singapore. Trước kia, kẹo cao su là nguyên nhân khiến đường phố Singapore trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu. Nhiều người dân khi đi tàu đã dính bã kẹo cao su trên cảm biến khiến cửa tàu bị lỗi, chuyến tàu bị gián đoạn.

Singapore có nhiều luật lệ khiến du khách Việt ngạc nhiên. Ảnh: Holidify

Thực tế, dù không thể dễ dàng tìm mua kẹo cao su ở các cửa hàng tiện lợi hay tạp hóa nhưng du khách không bị cấm hoàn toàn việc mang theo như thuốc lá. Chỉ là nếu sử dụng sai nơi hoặc vứt bừa bãi, bạn vẫn có thể bị phạt.

4. Đi bộ sai quy định

Tại Singapore, hành vi băng qua đường không đúng nơi quy định (jaywalking), đặc biệt trong phạm vi gần các điểm sang đường như vạch kẻ, cầu vượt hoặc hầm chui nhưng không sử dụng các điểm này, bị coi là vi phạm pháp luật.

Du khách cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về giao thông ở Singapore. Ảnh: straitstimes

Người đi bộ có thể bị phạt tiền đối với lần vi phạm đầu tiên và mức phạt có thể tăng cao hơn, thậm chí đối mặt với án tù nếu tái phạm.

Quy định này được thực thi nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn giao thông, buộc người đi bộ phải tuân thủ hệ thống tín hiệu và sử dụng đúng các vị trí sang đường được quy định. Đặc biệt, cảnh sát giao thông tại đây kiểm tra khá nghiêm, kể cả với khách du lịch.

5. Kết nối vào wifi của người khác

Năm 2006, Tan, một thiếu niên 17 tuổi từng vô tư truy cập wifi không đặt mật khẩu của nhà hàng xóm để chat với bạn bè. Hành vi này đã khiến Tan trở thành người đầu tiên ở Singapore, và có thể là ở cả châu Á, bị kết án tại tòa vì tội "ăn cắp wifi". Thẩm phán đã kết án Tan 18 tháng quản chế.

Du khách không nên sử dụng wifi của người khác khi chưa được cho phép. Ảnh: NEO XIAOBIN

Singapore dường như đã trở thành quốc gia đi tiên phong trong việc kiểm soát chặt chẽ hành vi ăn cắp wifi. Theo Business Insider, việc kết nối vào wifi của người khác mà chưa có sự cho phép bị coi là một hành vi phạm luật. Du khách đến đây có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng) hoặc 3 năm tù cho hành động tưởng như bình thường này.

6. Mang sầu riêng lên phương tiện công cộng

Được mệnh danh là “vua trái cây” nhưng sầu riêng lại bị hạn chế nghiêm tại nhiều không gian công cộng vì mùi đặc trưng quá nồng. Trên hệ thống tàu điện ngầm (MRT), loại quả này bị cấm mang theo nếu không được gói kín. Vi phạm có thể bị phạt tới 500SGD (hơn 10 triệu đồng).

Sầu riêng được bán ở nhiều khu chợ hay siêu thị nhưng không được phép mang đến một số nơi công cộng. Ảnh: F.P

Không chỉ vậy, nhiều khách sạn nơi đây cũng áp dụng chính sách “no durian” - cấm sầu riêng. Thậm chí du khách từng bị phạt khoảng 200 SGD vì mang sầu riêng vào phòng do mùi lưu lại lâu và phải vệ sinh đặc biệt.

Các quy định này phản ánh cách Singapore ưu tiên sự sạch sẽ và không gian chung, khiến những hành vi tưởng chừng vô hại như mang theo một trái cây quen thuộc cũng có thể trở thành vi phạm nếu không tìm hiểu trước.

Singapore không chỉ là điểm đến hiện đại mà còn là quốc gia có hệ thống luật lệ chặt chẽ nhằm duy trì trật tự và môi trường sống. Với du khách Việt, việc tìm hiểu kỹ các quy định trước chuyến đi không chỉ giúp tránh bị phạt mà còn thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa.