Jun Phạm, Duy Khánh khám phá bảo tàng, workshop làm bánh ở Singapore

Giữa tháng 5, Duy Khánh chia sẻ trên trang cá nhân vlog du lịch Singapore cùng người bạn là ca sĩ Jun Phạm. Trở lại đảo quốc sau nhiều năm, cả hai cho biết dành nhiều thời gian tìm hiểu những câu chuyện văn hóa thay vì chỉ check-in tại các điểm quen thuộc.

Thăm loạt bảo tàng trăm năm tuổi

Hành trình của Jun Phạm và Duy Khánh bắt đầu tại National Museum of Singapore - một trong những bảo tàng lâu đời nhất đảo quốc, thành lập năm 1887. Bảo tàng nằm tại số 93 Stamford Rd, mở cửa 10h-19h hàng tuần. Công trình mang kiến trúc giao thoa giữa phong cách tân cổ điển và phần mở rộng hiện đại, sử dụng các chất liệu kính, kim loại.

Bên trong, các không gian triển lãm đa phương tiện tái hiện nhiều giai đoạn lịch sử của Singapore, từ thời kỳ lập quốc, chiến tranh đến đời sống đương đại. Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 1,7 triệu hiện vật và tư liệu liên quan đến lịch sử - văn hóa đảo quốc. Nơi đây cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm nhập vai kết hợp ánh sáng, âm thanh và công nghệ tương tác.

Lần đầu ghé thăm, Duy Khánh cho biết bảo tàng giúp anh nhìn Singapore qua một lăng kính mới với chiều sâu văn hóa bản địa, thay vì chỉ qua các biểu tượng đô thị quen thuộc.

Duy Khánh (trái) và Jun Phạm (phải) chụp ảnh với Marina Bay. Ảnh: NVCC

Sau đó, hai nghệ sĩ đến Peranakan Museum - nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa Peranakan đặc trưng Đông Nam Á. Peranakan tiếng Malaysia nghĩa là "con lai", chỉ hậu duệ của người phụ nữ bản địa Malaysia, Indonesia và thương nhân Trung Quốc xưa.

Trong không gian tòa nhà lịch sử Tao Nan ở số 39 Armenian St (mở cửa 10h-19h hàng ngày, thứ 6 mở đến 21h), cả hai khám phá nghệ thuật đính cườm thủ công, mặc thử các trang phục truyền thống, ngắm đồ gốm và các hiện vật phản ánh sự giao thoa văn hóa Trung Hoa, Malaysia và châu Âu.

Bảo tàng hiện trưng bày hơn 800 hiện vật thuộc cộng đồng Peranakan tại Singapore và khu vực. Nơi đây còn ứng dụng nhiều công nghệ tương tác giúp du khách dễ tiếp cận văn hóa bản địa, mang đến góc nhìn giàu chiều sâu văn hóa.

Duy Khánh thích thú với các câu chuyện về cộng đồng Peranakan sau khi ghé thăm bảo tàng văn hóa của họ. Ảnh: NVCC

Tự làm bánh dứa, thưởng trà

Rời bảo tàng, Jun Phạm và Duy Khánh còn thử những hoạt động mang tính tương tác cao, đi sâu vào đời sống thường nhật của người bản địa. Tại Tea Chapter (số 9 Neil Rd, mở cửa 11h-21h hàng ngày, thứ 6-7 mở đến 22h30), hai nghệ sĩ tham gia workshop làm bánh dứa thủ công - một thức quà lưu niệm nổi tiếng của Singapore. Workshop do Tea Chapter và thương hiệu bánh truyền thống Kele phối hợp tổ chức. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, cả hai tự tạo ra những chiếc bánh dứa hình Merlion độc quyền của Kele, lấy cảm hứng từ biểu tượng quốc đảo.

Kele hiện là một trong những thương hiệu bánh dứa địa phương được nhiều du khách quốc tế lựa chọn. Cửa hàng cam kết sử dụng nguyên liệu trái cây nhiệt đới và công thức ít ngọt phù hợp khẩu vị hiện đại. Trong buổi làm bánh, Jun và Khánh thoải mái đùa giỡn, thích thú với thành phẩm.

Trải nghiệm làm bánh dứa tại Kele giúp Jun Phạm và Duy Khánh hiểu thêm về thức quà vặt đặc sản của đảo quốc. Ảnh: NVCC

Khép lại buổi workshop, cả hai được thưởng thức các loại trà truyền thống của Tea Chapter, nhâm nhi những chiếc bánh vừa nướng nóng hổi. Tea Chapter là một trong những quán trà đạo (tea house) lâu đời nhất Singapore, từng phục vụ trà cho Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm quốc đảo. Không gian nơi đây vẫn giữ phong cách trà quán truyền thống với phòng gỗ, nghi thức pha thủ công và bộ sưu tập trà cao cấp từ nhiều vùng nổi tiếng.

Đạp xe đêm quanh Marina Bay

Ban đêm, cặp nghệ sĩ tham gia tour đạp xe quanh khu Marina Bay, đi từ công viên ven sông, đến Gardens by the Bay, biểu tượng Merlion và kết thúc tại Formula One Pit Building - nơi từng diễn ra các hoạt động của giải đua Singapore Grand Prix.

Đảo quốc sư tử hiện có hơn 440 km tuyến đường dành cho xe đạp và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới "Park Connector" kết nối các công viên, khu ven vịnh và điểm tham quan lớn trong thành phố.

Hai nghệ sĩ thử đạp xe đêm quanh khu Marina Bay để trải nghiệm nhịp sống đô thị. Ảnh: NVCC

Trải nghiệm nhập vai tại thủy cung

Trong chuyến đi, cả hai cùng ghé đến Singapore Oceanarium tại "thiên đường giải trí" Sentosa, vừa được mở cửa lại sau thời gian trùng tu năm 2025.

Singapore Oceanarium dự kiến trở thành một trong những thủy cung lớn nhất châu Á với diện tích mở rộng gấp ba lần phiên bản cũ. Nơi đây có 22 khu trải nghiệm nhập vai tái hiện hệ sinh thái đại dương từ thời tiền sử đến tương lai bảo tồn biển. Các ô kính khổng lồ, mô hình hóa thạch và không gian kể chuyện (storytelling) tương tác mang đến trải nghiệm mới mẻ với cả những du khách từng nhiều lần đến Sentosa.

Khép lại chuyến đi, hai nghệ sĩ cùng mô tả Singapore là thành phố "có khả năng làm mới chính mình", từ văn hóa, ẩm thực đến các hoạt động trải nghiệm. Điều này khiến mỗi lần quay lại của du khách quốc tế, đều mang cảm giác khác biệt, thú vị và ý nghĩa. Vlog của Duy Khánh khiến nhiều fan thích thú vì "ngồi nhà cũng được du lịch online" và có thêm ý tưởng cho chuyến đi kế tiếp.