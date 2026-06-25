Nhiếp ảnh gia Nga mê mẩn 'thành phố bí mật' dưới gầm cầu TP HCM

Năm 2019, Nikolai Sokolov, 44 tuổi, từ thành phố Saint Petersburg (Nga) chuyển đến Việt Nam sinh sống và làm việc trong lĩnh vực điện ảnh với vai trò đạo diễn, biên kịch.

Sau gần 7 năm gắn bó với Việt Nam, anh đã thực hiện bộ ảnh "Hidden City under Saigon Bridges" (Thành phố ẩn mình dưới những cây cầu Sài Gòn), ghi lại sinh hoạt của cư dân bên dưới các công trình bê tông khổng lồ.

Một đêm cách đây vài năm, khi đang chạy xe máy giữa cơn mưa nhiệt đới, Nikolai bị thủng lốp xe và phải trú dưới một cây cầu ở vùng ven thành phố. Trong lúc loay hoay tìm cách về nhà, ba người lạ bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối.

"Họ không nói nhiều. Họ sửa giúp tôi chiếc xe, mời tôi uống trà nóng rồi để tôi tiếp tục hành trình khi trời tạnh mưa", Nikolai kể.

Sáng hôm sau, anh quay lại để cảm ơn. Dưới ánh sáng ban ngày, trước mắt anh hiện ra một không gian sống hoàn chỉnh với vài chiếc xe đạp, một căn bếp nhỏ, những chiếc võng mắc tạm, một con dê và một con chó.

"Tất cả được giấu kín dưới gầm cầu, ngoài tầm nhìn của hầu hết mọi người. Theo một cách nào đó, chính câu chuyện ấy đã chọn tôi", anh nói.

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Nikolai bắt đầu rong ruổi đến nhiều cây cầu khác ở TP HCM với suy nghĩ mình sẽ bắt gặp những mảnh đời cùng cực, bị đẩy ra bên lề xã hội.

"Tôi từng nghĩ chỉ những người tuyệt vọng mới sống dưới gầm cầu. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã sai", anh cho biết.

Thay vì nghèo khổ và bi quan, những gì anh chứng kiến là các cộng đồng dân cư sôi động với nhịp sống riêng. Nhiều người từng sinh sống ở khu vực này từ trước khi cầu được xây dựng. Khi cảnh quan đô thị thay đổi theo quá trình phát triển hạ tầng, họ vẫn duy trì các hoạt động sinh hoạt, buôn bán và gặp gỡ thường ngày.

Theo Nikolai, chính sự thích nghi và tinh thần cộng đồng ấy đã tạo nên sức sống đặc biệt cho những không gian dưới gầm cầu ở Sài Gòn.

Ở đó có những khu chợ bán thịt, cá, rau củ; quán ăn phục vụ từ sáng đến tối; điểm sửa xe, rửa xe; bãi đậu thuyền; nơi nuôi gia cầm, gia súc. Người dân có thể cắt tóc, làm móng, tập yoga, chơi bóng chuyền, đánh cờ, ngủ võng giữa trưa hoặc tụ tập trò chuyện sau giờ làm việc.

"Có những thứ bạn không ngờ sẽ tìm thấy dưới gầm cầu. Bạn có thể mua một con bò, một con trâu hay một con ngỗng. Có thể xem đánh cờ, tham gia các hoạt động thể thao hoặc đơn giản là ngồi uống trà cùng mọi người", anh kể.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất với Nikolai không phải sự khác lạ của không gian mà là tinh thần cộng đồng.

Trong bộ ảnh đen trắng, những gầm cầu không phải nhà, cũng không phải nơi làm việc, mà là không gian để con người gặp gỡ, kết nối và tìm thấy cảm giác thuộc về.

Ở đó có những công nhân nằm võng nghỉ ngơi sau giờ lao động, những đứa trẻ vui đùa, những cụ già đánh cờ, những nhóm bạn tụ tập trò chuyện hay những gia đình cùng nhau chăm sóc vật nuôi.

Nikolai cho biết không cố gắng truyền tải một thông điệp lớn lao nào qua dự án.

"Tôi chỉ muốn thực hiện một dự án tư liệu về sự tử tế và lòng hiếu khách có thể xuất hiện ở những nơi mà bạn không ngờ tới", anh nói.

Theo nhiếp ảnh gia người Nga, những cộng đồng dưới gầm cầu cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người, cũng như tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong những thời điểm khó khăn nhất.

"Điều đó thực sự truyền cảm hứng. Nó khiến tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", anh nói.

Sau nhiều tháng lang thang dưới những cây cầu lớn nhỏ ở Sài Gòn, Nikolai không còn nhìn chúng như những công trình giao thông đơn thuần.

Với anh, bên dưới những khối bê tông khổng lồ ấy là một thành phố khác đang tồn tại âm thầm, nơi những con người bình dị vẫn ngày ngày tạo dựng cuộc sống và giữ gìn tình làng nghĩa xóm.