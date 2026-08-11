Sống chậm trên đảo Bích Đầm - nơi có nghìn tảng đá tròn như trứng

Bích Đầm là đảo nhỏ thuộc cụm đảo Hòn Tre. Từ trung tâm Nha Trang đến cảng Cầu Đá để ra đảo khoảng 10 km. Nơi này có nước biển trong, xanh ngắt, những bãi đá hoang sơ, những ngọn đồi xanh.

Cảng Bích Đầm là nơi các loại tàu thuyền cập bến mỗi ngày. Du khách đến bến chọn đò dân sinh hoặc cano.

Đò của người địa phương mỗi ngày có một chuyến vào 10h và vào bờ lúc 18h30, giá vé 60.000 đồng. Cano mỗi ngày có hai chuyến, ra đảo lúc 7h30 và 9h30 và vào bờ lúc 8h30, 14h và 16h. Giá cano 120.000 đồng (trẻ em 50% giá vé). Thời gian cano di chuyển 30 phút và thường ghép chung khách ra đảo Robinson gần đó.

Biển chỉ đường được người dân dựng phục vụ khách du lịch ở cảng. Từ đây, du khách sẽ theo con đường nhỏ dẫn đến các điểm check in như bãi Trứng, bãi Đế, hải đăng Hòn Lớn, bãi Tre... Để đi lại trên đảo, khách thuê xe máy (có người lái hoặc tự lái), giá dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Chị Kiều Phương, du khách Hà Nội đến đảo cùng gia đình, cho biết "đi mãi không chán" khi chạy trên lối bê tông vừa đúng một xe máy men theo vạt rừng thấp. Nếu du khách đi cùng trẻ nhỏ sẽ khó di chuyển.

Đường vào bãi Đế đi qua một triền cỏ rộng là nơi vợ chồng chị Phương thích nhất. "Mọi thứ bình yên hoang sơ vì gần như không có dấu chân của khách du lịch", chị Phương nói.

Bãi Trứng là nơi có hàng nghìn tảng đá tròn như quả trứng xếp chồng lên nhau. Bãi đá kẹp giữa hai vách núi đá dựng đứng.

Đường đến hải đăng Hòn Lớn khó đi, ngoằn ngoèo và dốc liên tục nên cần người lái xe vững. Trên đường, bạn sẽ gặp vòm cây cổ tích, cây khép tán lại như một cổng xanh. Từ trên hải đăng nhìn xuống vách núi dựng đứng sóng đánh vào đá trắng xóa.

Bãi tắm có thể là điểm trừ của Bích Đầm. Ở đây không có bãi nào có bờ cát mịn trải dài, chủ yếu là bãi đá và sỏi. Trẻ con trong làng hay tắm ở ngay cầu cảng.

Điện chập chờn, nước phải dùng tiết kiệm, đêm xuống cả hòn đảo chìm vào bóng tối sớm hơn nhiều nơi khác. Đảo không có Wi-Fi, nhưng sóng 5G mạnh.

Cà phê hoa giấy là một trong số ít hàng quán trên đảo, có tầm nhìn thẳng ra biển, mát mẻ. Nơi này cũng là homestay, nhận đặt các dịch vụ như cho thuê lều, thuê xe, đặt vé cano

Đảo không có các khu chợ bán hải sản hay làng chài như nhiều khu du lịch khác. Ở homestay nếu muốn ăn hải sản, du khách phải đặt trước. Trên đảo có vài quán ăn xế hoặc ăn sáng như bún vịt, cơm vịt, bánh căn, bún bò, bún cá... và vài hàng nước. Gia đình chị Phương đặt cơm ở homestay, mỗi bữa khoảng 300.000 đồng cho hai người lớn và hai trẻ em.

"Bích Đầm đã làm tôi quên máy điều hòa hay sự nhộn nhịp của những hàng quán quen thuộc. Cả gia đình tối nằm trên chiếc giường cứng, nghe tiếng quạt máy quay đều trong đêm nóng. Những con đường không đủ ánh sáng, nhưng lại đầy sự háo hức của tuổi thơ", chị Phương nói.