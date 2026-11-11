Nhật Bản chìm trong giá rét, Hokkaido tuyết phủ dày 71 cm

Theo Nippon TV ngày 9/11, nhiệt độ tại thủ đô Tokyo giảm xuống 8,4 độ C, đánh dấu lần đầu thành phố ghi nhận mức nhiệt một chữ số trong mùa lạnh năm nay. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô được dự báo tiếp tục xuống khoảng 8 độ C vào sáng 11/11, tương đương thời tiết đầu tháng 12.

Người dân mặc áo khoác dày khi đi bộ ở quận Chiyoda, Tokyo, hôm 9/11. Ảnh: Mainichi/Rei Nakama

Các cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân chú ý giữ ấm, đề phòng đường trơn trượt và những ảnh hưởng do tuyết rơi dày, đặc biệt tại các khu vực phía bắc đất nước.

Trong khi đó, Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản chìm trong tuyết sau đợt không khí lạnh tràn xuống. Theo FNN Prime Online, khu vực Shumarinai thuộc thị trấn Horokanai ghi nhận lớp tuyết dày tới 71 cm vào sáng 10/11. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm lượng tuyết tại địa phương vượt 50 cm ngay từ đầu tháng 11.

Khu vực tháp truyền hình Sapporo, Hokkaido phủ tuyết trắng. Ảnh: X

Tuyết cũng phủ trắng nhiều khu vực khác của Hokkaido. Tại Kutchan, độ dày tuyết đạt 56 cm, trong khi Bifuka ghi nhận 45 cm, theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA).

Nhiệt độ tại nhiều địa phương ở Hokkaido giảm sâu. Theo TBS News Dig, Nakatonbetsu ghi nhận mức -11,8 độ C, thấp nhất cả nước từ đầu mùa đông. Tại thành phố Sapporo, nhiệt độ xuống -3,9 độ C, trong khi tuyết tiếp tục rơi, phủ trắng đường phố và các khu dân cư.

Tuyết rơi dày tại nhà ga Osatsu, thuộc tuyến đường sắt JR Chitose Line, nằm tại thành phố Chitose, tỉnh Hokkaido những ngày đầu tháng 11. Ảnh: X