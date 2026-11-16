Khu nghỉ dưỡng cho giới siêu giàu nhưng không ai biết vị trí

Khu nghỉ dưỡng Octola III nằm tại vùng Enontekiö, phía tây bắc Phần Lan, gần biên giới Thụy Điển và Na Uy, chuẩn bị mở cửa vào 1/12. Nơi đây được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng biệt lập giữa thiên nhiên vòng Bắc Cực của giới siêu giàu.

Octola III do doanh nhân Phần Lan Janne Honkanen phát triển, nằm trên một cao nguyên cao khoảng 500 m so với mực nước biển. Khu đất này từng đặt một căn cứ radar quân sự bí mật của Phần Lan, được xây dựng từ những năm 1950 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đến đầu thế kỷ XXI, căn cứ không còn được sử dụng do công nghệ giám sát phát triển.

Sau đó, Honkanen cải tạo căn cứ radar cũ thành khu lưu trú cao cấp mang tên Aurora Radar Station (ảnh), đồng thời xây dựng Octola III ở vị trí cao hơn trên sườn đồi. Các địa điểm này được giữ kín nhằm bảo đảm sự riêng tư cho khách lưu trú và không xuất hiện trên bản đồ công khai.

Một góc khu lưu trú Octola III nhìn từ trên cao.

Giá thuê toàn bộ Octola III từ 23.000 USD (hơn 600 triệu đồng) mỗi đêm. Khách muốn thuê thêm Aurora Radar Station phải trả thêm 22.000 USD mỗi đêm. Theo chủ đầu tư, khách hàng phải đăng ký vào danh sách chờ và trải qua quá trình đánh giá trước khi được chấp nhận.

Khu nghỉ dưỡng có hai phòng ngủ chính, có thể thuê riêng hoặc cùng lúc, khu bếp, phòng tắm riêng và phòng khách với lò sưởi. Công trình sử dụng gỗ thông, gỗ sồi tái chế và năng lượng địa nhiệt. Các ô cửa kính lớn hướng ra vùng hoang dã xung quanh, trong khi tường ngoài ốp đá được thiết kế để tuyết bám vào, tạo cảm giác công trình hòa lẫn với cảnh quan mùa đông. Ảnh: Thefamilysuite

Trong ảnh là phòng xông hơi, hồ ngâm nước lạnh ngoài trời tại khu nghĩ dưỡng. Du khách có thể tham gia các hoạt động như trượt tuyết băng đồng, câu cá trên băng, đi xe chó kéo và ngắm cực quang phương Bắc.

Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, Octola III hướng đến việc kết nối du khách với văn hóa Sámi, cộng đồng bản địa sinh sống bằng nghề chăn tuần lộc tại vùng Lapland. Khách có thể tìm hiểu đời sống và tập quán của người dân địa phương thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Janne Näkkäläjärvi, người chăn tuần lộc tại Enontekiö và quản lý phát triển của Viện Giáo dục Sámi, cho biết cộng đồng địa phương không muốn du lịch đại trà lan rộng do hệ sinh thái Bắc Cực dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, người dân vẫn cần du khách có khả năng chi trả cao và tôn trọng thiên nhiên. Ảnh: Natur Tours

Để bảo vệ sự riêng tư, khách không được thông báo chính xác vị trí khu nghỉ dưỡng trước chuyến đi. Họ cũng được yêu cầu xóa thông tin định vị khỏi những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Janne Honkanen cho biết từng từ chối đề nghị đặt phòng từ một công ty sản xuất chương trình truyền hình thực tế của gia đình Kardashian vì không phù hợp với định hướng của khu nghỉ dưỡng.