Ngôi chùa nằm trên 'hòn non bộ' giữa vịnh Nha Trang
Khánh Hòa - Chùa Từ Tôn nằm trên ốc đảo Hòn Đỏ, thuộc vịnh Nha Trang, với không gian thanh tịnh, tràn ngập cây xanh, thu hút nhiều du khách đến tham quan.
Chùa Từ Tôn trên đảo Hòn Đỏ nằm cách bờ biển Nha Trang khoảng 300 m. Theo người dân địa phương, chùa do hòa thượng Thích Viên Mãn xây dựng từ năm 1960 và đặt tên theo danh hiệu của Đức Phật Di Lặc.
Hòn Đỏ có diện tích hơn 20.000 m2, là một trong hai đảo thuộc danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1998. Nhiều người ví đảo đẹp như "một hòn non bộ khổng lồ" có nhiều màu sắc, xếp thành khối đan xen nhau.
Dọc đường vào chùa phủ nhiều cây xanh, cùng một số hạng mục trang trí, cầu nhỏ.
Theo người dân địa phương, hòn đảo trước đây hoang sơ. Để có được không gian xanh như ngày nay, các nhà sư hàng ngày phải chuyển nước ngọt ra đảo để chăm sóc và trồng cây, sau đó dựng chùa.
Khu vực bên ngoài chính điện chùa Từ Tôn.
Gian thờ chính của chùa.
Công trình trải qua nhiều năm xây dựng và cải tạo, đến nay bên ngoài còn có hệ thống cảnh quan như tháp chuông, Lâm Tì Ni viên.
Không gian thờ tự tại chùa đa dạng, gồm cả bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát... được chạm trổ tinh xảo, cùng các bài vị và hình ảnh các vị Phật Bồ Tát khác.
Đi men theo lối mòn đá trong chùa ra hướng biển, du khách còn có thể ghé thăm ban thờ Mẹ Diêu Trì Địa Mẫu nằm cạnh vách đá tự nhiên.
Du khách còn có dịp trải nghiệm ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang cùng các đảo như Hòn Yến, Hòn Tre... khi đứng ở mỏm đá phía trước chùa
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 09:00 AM (GMT+7)