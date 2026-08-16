Ngôi chùa nằm trên 'hòn non bộ' giữa vịnh Nha Trang

Chùa Từ Tôn trên đảo Hòn Đỏ nằm cách bờ biển Nha Trang khoảng 300 m. Theo người dân địa phương, chùa do hòa thượng Thích Viên Mãn xây dựng từ năm 1960 và đặt tên theo danh hiệu của Đức Phật Di Lặc.

Hòn Đỏ có diện tích hơn 20.000 m2, là một trong hai đảo thuộc danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1998. Nhiều người ví đảo đẹp như "một hòn non bộ khổng lồ" có nhiều màu sắc, xếp thành khối đan xen nhau.

Hòn Đỏ có con đường dưới biển dài 300 m nối với đất liền. Vào những ngày thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ ra đảo. Để đến chùa Từ Tôn hay Hòn Đỏ, du khách gửi xe ở khu vực đất liền gần đảo với giá 10.000 đồng mỗi lượt. Sau đó, du khách được cano đưa qua Hòn Đỏ với mức phí tùy tâm do chùa không thu phí.

Dọc đường vào chùa phủ nhiều cây xanh, cùng một số hạng mục trang trí, cầu nhỏ.

Theo người dân địa phương, hòn đảo trước đây hoang sơ. Để có được không gian xanh như ngày nay, các nhà sư hàng ngày phải chuyển nước ngọt ra đảo để chăm sóc và trồng cây, sau đó dựng chùa.

Chị Trần Hiếu, người dân Nha Trang, cho biết lối vào chùa tràn đầy năng lượng tích cực. Đi xen các lối mòn đá là các tán cây xanh cùng các am, bàn thờ ngoài trời, gợi cảm giác yên bình. Ngoài ra, khuôn viên chùa còn bố trí tranh nhân quả dùng để minh họa quy luật gieo nhân gặt quả (làm thiện hưởng phước, làm ác chịu khổ), nhằm giáo dục đạo đức, nhắc nhở con người sống hướng thiện.

Khu vực bên ngoài chính điện chùa Từ Tôn.

Gian thờ chính của chùa.

Công trình trải qua nhiều năm xây dựng và cải tạo, đến nay bên ngoài còn có hệ thống cảnh quan như tháp chuông, Lâm Tì Ni viên.

Không gian thờ tự tại chùa đa dạng, gồm cả bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát... được chạm trổ tinh xảo, cùng các bài vị và hình ảnh các vị Phật Bồ Tát khác.

Anh Thảo, du khách Nghệ An, lần đầu đến với chùa, cho biết điểm đặc biệt tại đây là không gian tâm linh kết hợp hài hòa với thiên nhiên, xung quanh rợp bóng mát, "vô cùng dễ chịu" dù đang trong mùa hè oi bức.

Đi men theo lối mòn đá trong chùa ra hướng biển, du khách còn có thể ghé thăm ban thờ Mẹ Diêu Trì Địa Mẫu nằm cạnh vách đá tự nhiên.

Cột cờ tại chùa Từ Tôn nằm hướng về phía phố biển Nha Trang. Khuôn viên chùa được bố trí có một số điểm ngắm cảnh, để du khách có thể chiêm ngưỡng phố biển Nha Trang.

Du khách còn có dịp trải nghiệm ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang cùng các đảo như Hòn Yến, Hòn Tre... khi đứng ở mỏm đá phía trước chùa