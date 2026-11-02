Mách bạn cách làm mì trộn thịt băm kèm súp bò viên, đậm đà, thơm ngon, ăn là mê

Món mì trộn hấp dẫn với sợi mì dai mềm thấm đẫm nước sốt mặn ngọt, ăn cùng thịt heo băm xào đậm vị, giá đỗ giòn mát, hẹ xanh thơm và tóp mỡ béo giòn, thêm chút tỏi phi dậy mùi thơm nức.

Đặc biệt, món mì còn được ăn kèm một bát súp bò viên nóng hổi, nước dùng ninh từ xương heo cùng củ cải, cà rốt và các loại rau củ nên có vị ngọt thanh tự nhiên.

Một phần ăn vừa có mì trộn đậm đà, béo thơm, vừa có nước súp nóng hổi ngọt dịu, rất thích hợp để đổi vị cho bữa sáng hoặc bữa ăn cuối tuần của cả gia đình. Không cần ra tiệm, bạn vẫn có thể tự tay chuẩn bị một tô mì trộn ngon miệng, đầy đặn ngay tại nhà. Dân Việt giới thiệu cách làm mì trộn này như sau:

Nguyên liệu làm mì trộn:

*Phần nước súp bò viên

- Xương heo

- Bò viên

- Củ cải trắng

- Cà rốt

- Hành tây

- Gốc ngò

- Hành tím

- Gừng

- Nước lọc

- Hạt nêm

- Muối

- Đường phèn

- Hành lá, tiêu xay

*Phần mì trộn

- Mì tôm

- Thịt heo băm

- Giá đỗ

- Hẹ lá

- Tóp mỡ

- Tỏi phi

- Hành tím băm

- Dầu ăn

*Phần nước sốt trộn mì

- Dầu hào: 2 muỗng canh

- Nước tương: 2 muỗng canh

- Tương đen: 1 muỗng canh

- Tương ớt: 1 muỗng canh

- Đường: 1,5 muỗng canh

- Hạt nêm: 1/2 muỗng cà phê

- Tiêu xay: 1/3 muỗng cà phê

- Nước lọc: 5–6 muỗng canh

- Dầu ăn hoặc mỡ heo

Cách làm mì trộn

Bước 1: Nấu nước súp bò viên

Xương heo rửa sạch, chần qua nước sôi rồi rửa lại. Hành tây, gừng và hành tím nướng thơm.

Cho xương heo, củ cải trắng, cà rốt, hành tây nướng, gừng, hành tím và gốc ngò vào nồi nấu chậm. Châm nước lọc, chọn mức 1 nấu trong khoảng 6-7 tiếng.

Sau khi nước dùng đạt độ ngọt mong muốn, nêm muối, hạt nêm và đường phèn cho vừa miệng.

Bò viên khía hình dấu cộng, cho vào nồi nước dùng đang sôi nhẹ, nấu đến khi bò viên nóng đều và chín tới.

Bước 2: Xào thịt băm

Phi thơm hành tím với dầu ăn, cho thịt heo băm vào xào tơi. Nêm một ít hạt nêm, nước tương và tiêu xay cho thịt đậm đà. Xào đến khi thịt chín hoàn toàn rồi tắt bếp.

Bước 3: Làm nước sốt trộn mì

Phi thơm tỏi băm, cho dầu hào, nước tương, tương đen, tương ớt, đường, hạt nêm, tiêu xay và nước lọc vào nồi.

Đun lửa nhỏ, khuấy đều cho gia vị hòa quyện. Nấu đến khi hỗn hợp hơi sánh, nếm lại để điều chỉnh vị mặn ngọt.

Bước 4: Trụng mì và trình bày

Mì tôm trụng vừa chín tới, vớt ra để ráo. Giá đỗ và hẹ trụng nhanh để vẫn giữ độ giòn và màu xanh.

Cho mì vào tô, rưới nước sốt rồi trộn đều. Xếp thịt băm, giá đỗ, hẹ, tóp mỡ và tỏi phi lên trên.

Múc nước súp nóng ra bát riêng, thêm bò viên, củ cải, cà rốt và hành lá, rắc chút tiêu xay.

Chúc các bạn thành công với cách làm mì trộn này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện