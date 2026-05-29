Loại hạt đặc sản xanh mướt, thơm lừng, đừng chỉ ăn sống, mang xào kiểu này nếm một lần là nhớ mãi

Cốm Hà Nội gói trọn hương vị mùa thu trong từng hạt xanh ngọc. Khi nhai, cốm dẻo mềm, thoảng mùi nếp non và hương lá sen thanh mát. Vị ngọt dịu rất tự nhiên, không gắt, để lại hậu vị bùi béo nơi đầu lưỡi.

Loại hạt ngon nhất khi ăn mộc, nhón vài hạt rồi nhai chậm để cảm trọn độ dẻo và mùi thơm đồng nội. Người Hà Nội còn biến tấu thành chè cốm ngọt thanh, chả cốm giòn thơm, bánh cốm mềm mịn nhân đậu xanh...

Đặc biệt, món cốm xào dừa hấp dẫn với từng hạt cốm mềm dẻo hòa quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy, sữa thơm dịu và hương lá dứa thanh mát tạo nên màu xanh bắt mắt cùng mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

Khi ăn, vị ngọt vừa phải kết hợp với độ bùi của mè rang hoặc đậu phộng rang và chút dừa nạo thơm béo càng làm món ăn thêm tròn vị.

Cốm làm từ lúa nếp non, giữ được nhiều dưỡng chất hơn gạo đã xát kỹ. Trung bình 100g cốm tươi cung cấp khoảng 300–350 kcal, chủ yếu từ carbohydrate phức giúp no lâu và tạo năng lượng bền.

Loại hạt này còn chứa protein thực vật, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, cùng vitamin nhóm B như B1, B6 tốt cho thần kinh. Khoáng chất đáng kể gồm sắt, magie, kẽm và kali giúp tạo máu, giảm mệt mỏi.

Vì được giã thủ công, ít qua tinh chế nên loại hạt này giữ được lớp cám mỏng, giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên cốm cũng nhiều tinh bột, nên ăn lượng vừa phải 30–50g mỗi lần, kết hợp chuối chín hoặc sữa chua để cân bằng dinh dưỡng mà không ngán.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cốm xào dừa như sau:

Nguyên liệu:

- 300g cốm tươi

- 150ml nước cốt dừa

- 100ml sữa đặc

- 100ml sữa tươi không đường

- 150ml nước cốt lá dứa

- Dừa nạo sợi

- Mè rang hoặc đậu phộng rang

Cách làm:

- Cốm rửa nhẹ tay rồi để thật ráo.

- Cho cốm cùng nước cốt dừa, sữa đặc, sữa tươi và nước cốt lá dứa vào âu, trộn đều rồi để ngăn mát khoảng 1 tiếng cho cốm ngấm đều.

- Bắc chảo chống dính, cho hỗn hợp vào xào trên lửa nhỏ khoảng 15 phút.

- Khi cốm bắt đầu dẻo mềm thì thêm chút nước cốt lá dứa để màu lên đẹp hơn.

- Tiếp tục sên đến khi hỗn hợp ráo lại thì cho dừa nạo vào đảo đều rồi tắt bếp.

Ăn lúc còn ấm, thêm chút nước cốt dừa béo béo cùng mè rang hay đậu phộng rang là ngon “hết nước chấm” .

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại hạt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Mùi Oải Hương thực hiện.