Loại rau màu trắng sữa, giàu chất xơ và vitamin nhóm B, hỗ trợ tiêu hoá, đem hấp dễ ăn lại nhẹ bụng

Nấm kim châm là loại rau có vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng và là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại ít calo, phù hợp với người ăn uống lành mạnh hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Bên cạnh đó, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và giúp bữa ăn thanh nhẹ hơn mà vẫn ngon miệng. Với cách hấp đơn giản kết hợp phần nước sốt đậm đà, món nấm kim châm hấp là lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn ăn nhẹ bụng nhưng vẫn đủ vị.

Dân Việt giới thiệu cách làm món nấm kim châm hấp sốt dầu hào như sau:

Nguyên liệu làm nấm kim châm hấp sốt dầu hào

- 1 gói nấm kim châm

- Hành tím băm

- Tỏi băm

- Nước tương

- Dầu hào

- Đường

- Ớt bột (nếu thích ăn cay)

- Hành lá

- Nước muối loãng

Cách làm nấm kim châm hấp sốt dầu hào

- Nấm kim châm cắt bỏ phần gốc, rửa nhanh qua nước muối loãng rồi để thật ráo. Sau đó tách nấm thành từng phần nhỏ để khi hấp nấm chín đều và dễ thấm sốt hơn.

- Cho nấm ra dĩa, đặt vào xửng hấp cách thủy. Tính từ lúc nước sôi, hấp khoảng 3 phút là vừa đủ. Trong quá trình hấp nhớ đậy nắp để giữ độ nóng và giúp nấm chín nhanh.

- Không nên hấp quá lâu vì nấm sẽ ra nhiều nước, bị dai và mất độ giòn ngọt tự nhiên.

*Làm nước sốt đậm vị

- Bắc chảo lên bếp, cho một ít dầu rồi phi thơm hành tím băm. Tiếp tục cho tỏi băm vào đảo nhẹ đến khi dậy mùi thơm, lưu ý không phi vàng để tránh làm sốt bị đắng.

- Sau đó thêm nước tương, dầu hào, một ít nước tiết ra từ nấm hấp, đường và ớt bột nếu thích vị cay. Khuấy đều cho gia vị tan hoàn toàn rồi nêm nếm lại cho vừa ăn.

- Phần nước sốt nên đậm đà hơn bình thường một chút vì khi chan lên nấm, nước từ nấm tiết ra sẽ làm vị dịu bớt.

- Chan đều phần nước sốt nóng lên dĩa nấm hấp, rắc thêm hành lá cắt nhỏ là hoàn thành.

- Nấm kim châm hấp sau khi hoàn thiện có độ mềm giòn vừa phải, thấm đều phần sốt mặn ngọt thơm lừng mùi hành tỏi. Món ăn tuy đơn giản nhưng rất bắt cơm, đặc biệt phù hợp dùng trong những bữa cơm gia đình thanh đạm hoặc ăn kèm các món nướng, món chiên để cân bằng vị giác.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.