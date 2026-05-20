5 khách Italy thiệt mạng trong thảm kịch lặn ở Maldives

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/5 khi nhóm 5 thợ lặn tiến vào hang động nước sâu. Truyền thông địa phương cho biết thủy thủ đoàn của chiếc thuyền chở nhóm thợ lặn này đã báo cáo nhóm mất tích khi không thấy họ trở lại.

Theo Bộ Ngoại giao Italy, cả năm nạn nhân đã khởi hành hôm 14/5 để khám phá các hang động ở độ sâu khoảng 50 m tại rạn Vaavu.

Trong ngày đầu tiên tìm kiếm các nạn nhân, cứu hộ tìm thấy thi thể hướng dẫn viên người Italy Gianluca Benedetti.

Đến ngày 19/5, ông Mohamed Hussain Shareef, người phát ngôn chính phủ Maldives, cho biết giới chức đã tìm thấy thêm hai nạn nhân tại khoang thứ ba - khu vực sâu nhất của hang động ngầm tại đảo Alimatha, thuộc đảo san hô Vaavu.

"Danh tính chưa được xác nhận chính thức nhưng chúng tôi xác định đây là một nam và một nữ", ông Shareef nói. Theo truyền thông Italy, hai thi thể này là giáo sư Monica Montefalcone (51 tuổi) và nghiên cứu sinh Federico Gualtieri thuộc Đại học Genoa. Hiện thi thể các nạn nhân được chuyển đến nhà xác ở thủ đô Male để làm thủ tục đưa về Italy.

Hai thành viên trong nhóm là nghiên cứu sinh Muriel Oddenino và Giorgia Sommacal (con gái bà Montefalcone) dự kiến được trục vớt vào ngày 20/5 (giờ địa phương).

Đáng chú ý, một trung sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Maldives cũng tử vong do hội chứng giảm áp trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân.

Các thợ lặn chuẩn bị công tác tìm kiếm thi thể gần đảo Alimathaa, đảo san hô Vaavu, Maldives, ngày 15/5. Ảnh: ABC

Truyền thông và các diễn đàn lặn biển quốc tế xuất hiện nhiều suy đoán về nguyên nhân tai nạn. Một lý do có thể là nhóm thợ lặn đã vi phạm giới hạn độ sâu tiêu chuẩn 30 m đối với lặn giải trí tại Maldives.

Tuy nhiên, một số kênh thông tin trong đó có tờ Corriere Della Sera (Italy) cho biết tìm được tài liệu cho thấy bà Montefalcone và nhóm của mình sở hữu giấy phép lặn xuống độ sâu 50 m để nghiên cứu khoa học. Bà là một trong những chuyên gia hàng đầu về san hô Maldives.

Giấy phép được cấp vào tháng 2, có hiệu lực từ ngày 3/5 đến 17/5, áp dụng cho độ sâu 0-50 m. Tài liệu này chỉ đăng ký tên của ba trong số năm thợ lặn, bao gồm bà Montefalcone, hai nghiên cứu sinh Muriel Oddenino và Federico Gualtieri.

Con gái của bà Montefalcone là Giorgia Sommacal, cùng hướng dẫn viên người Italy Gianluca Benedetti không có tên trong danh sách này. Lý do cụ thể cần đến giấy phép có thể liên quan đến một loài san hô đặc biệt chưa được công bố.

Giáo sư Montefalcone. Ảnh: ABC

Phóng viên của tờ Corriere Della Sera (Italy) đã có cuộc phỏng vấn với ông Shareef về tài liệu này.

Ông Shareef giải thích giới hạn 30 m chỉ áp dụng cho hoạt động lặn giải trí, còn các nhà nghiên cứu có thể đề xuất lặn sâu hơn, và luật pháp Maldives không có điều khoản nào cấm việc này.

"Vấn đề chính là họ đã thực hiện lặn trong hang động. Theo tôi biết, đề xuất nghiên cứu của họ không hề đề cập đến việc này", người phát ngôn chính phủ Maldives nói thêm.

Việc tồn tại giấy phép củng cố giả thuyết nhóm chuyên gia có kế hoạch xuống sâu để nghiên cứu, song điều này vẫn chưa giải thích được lý do họ quyết định tiến vào bên trong hang ngầm.

Đảo san hô Vaavu ở Maldives nơi xảy ra sự cố 5 du khách lặn biển thiệt mạng. Ảnh: Sabine Gerold/Amazing Aerial