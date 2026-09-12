Lạc vào 'mê cung đá’ cách Quy Nhơn hơn 20 km

Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, nằm giữa vùng biển xanh với những dãy núi thấp trải dài.

Không chỉ sở hữu cảnh quan biển đảo, nơi đây còn có nhiều điểm đến mang vẻ đẹp tự nhiên, trong đó nổi bật là bãi đá ở phía Đông đảo.

Tại đây, những khối đá lớn nhỏ nối tiếp nhau dọc bờ biển, tạo thành một quần thể cảnh quan độc đáo. Qua thời gian, các khối đá với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách đến tham quan, khám phá và chụp ảnh.

Người dân địa phương thường gọi khu vực này là “bãi đá thảo nguyên”, bởi những dải đá trải rộng tạo cảm giác như một vùng thảo nguyên giữa biển.

Du khách như lạc vào "mê cung đá".

Chị Nguyễn Thị Diễm My (30 tuổi, du khách đến từ Quảng Trị) cho biết, vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Xanh khiến chị ấn tượng hơn mong đợi, đặc biệt là cảnh quan tại bãi đá. “Vẻ đẹp của thảo nguyên đá và sự bình yên trên đảo thực sự vượt ngoài mong đợi. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ trở lại Nhơn Châu thêm lần nữa”, chị My chia sẻ.

Một tảng đá có hình bàn tay độc lạ.

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, bãi đá lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ vốn có của Nhơn Châu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc. Với người dân địa phương, đây không chỉ là một thắng cảnh mà còn là niềm tự hào về quê hương giàu tiềm năng du lịch.