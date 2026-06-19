Mùa sen nở rộ ở cánh đồng lớn nhất Đà Nẵng, đẹp tựa tranh vẽ

Cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 45km về phía Tây Bắc, đồng sen Trà Lý nằm trải dài dưới chân núi Hòn Tàu, thôn Chánh Lộc, xã Duy Xuyên, từ lâu nổi tiếng là một trong những cánh đồng sen lớn và đẹp nhất miền Trung.

Mùa sen Trà Lý kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, trong đó tháng 6 là thời điểm sen nở rộ. Hàng vạn đóa sen hồng, sen trắng đan xen giữa nền lá xanh mướt, tạo nên bức tranh thủy mặc vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Những ngày qua, du khách thập phương không ngại đường xa, xúng xính diện váy vóc để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất giữa cánh đồng sen Trà Lý đang vào độ đẹp nhất.

Mỗi ngày, cánh đồng sen đón hàng trăm lượt khách và lượng khách còn tăng mạnh vào dịp cuối tuần. Sức hút của mùa sen không chỉ mang lại sinh khí cho vùng quê mà còn mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, du lịch cộng đồng cho người dân địa phương.

Theo Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035", đồng sen Trà Lý là một trong 16 không gian nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm được thành phố định hướng phát triển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng dựa trên lợi thế sẵn có của vùng sen.

Ngoài phục vụ nhu cầu tham quan, check in cho du khách, trên cánh đồng sen lớn nhất Đà Nẵng, bà con nông dân cũng đang tất bật thu hái gương sen để kịp giao cho thương lái.

Chị Đinh Ngọc Dung (trú thôn Chánh Lộc) cho hay vụ sen này, gia đình chị đầu tư canh tác 5 sào. Sau khi xuống giống từ sau Tết Nguyên đán và chăm sóc trong nhiều tháng, ruộng sen của gia đình chị đã cho thu hoạch lứa đầu tiên.

"Năm nay hạt sen được mùa, lại bán được giá nên bà con rất phấn khởi. Giá hạt sen hiện dao động khoảng 60.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với mức 25.000-30.000 đồng/kg của năm trước. Chúng tôi thu hoạch đến khoảng tháng 8 là kết thúc vụ. Sau đó bước vào mùa mưa nên phải chờ sau Tết mới xuống giống vụ mới" - chị Dung vui vẻ chia sẻ.

Nhiều nông dân địa phương cho biết so với cây lúa, trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần. Trong khi lúa chỉ có giá khoảng 5.000-6.000 đồng/kg thì hạt sen tươi được thương lái thu mua với giá lên tới 60.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, cho biết cánh đồng sen Trà Lý hiện có diện tích khoảng 45ha, với 75 hộ trực tiếp sản xuất và khoảng 90 hộ tham gia các hoạt động liên quan. Bình quân mỗi vụ, sau khi trừ chi phí, 1ha sen chuyên canh mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

Theo ông Công, những năm gần đây, cùng với việc phát triển kinh tế từ cây sen, người dân địa phương đã từng bước kết hợp khai thác du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ được ngắm sen, chụp ảnh mà còn có thể trải nghiệm hái sen, thưởng thức các món ăn chế biến từ sen và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương.