Sen nở rộ ngoại ô Đà Nẵng

Đầm sen Trà Lý thuộc thôn Chánh Lộc, xã Duy Xuyên, cách trung tâm Hội An, TP Đà Nẵng, khoảng 30 km. Mùa sen kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, hiện là thời điểm hoa nở rộ nhất, phủ sắc hồng khắp mặt đầm.

Thôn Chánh Lộc chuyển đổi hơn 40 ha diện tích trồng lúa sang trồng sen, với khoảng 60 hộ gia đình tham gia. Đầm sen ngoài mang lại nguồn thu nhập đáng kể còn là điểm thu hút khách du lịch từ các địa phương lân cận đến tham quan.

Sen hồng Trà Lý có bông lớn, đường kính khi nở từ 15-20 cm, cánh hoa xếp nhiều lớp, đầu cánh thuôn nhọn. Hoa có màu hồng đậm ở lớp cánh ngoài, nhạt dần vào phía trong. Khi nở hoàn toàn, bông hoa cân đối, ôm lấy gương sen vàng tươi.

Mỗi ngày, hàng trăm lượt khách đến đầm chụp ảnh, vãn cảnh. Thời điểm lý tưởng để ngắm và chụp hình ở đầm sen Trà Lý là từ 6 đến 9h sáng khi sương còn đọng trên hoa, lá. Du khách đến đầm không mất phí, tuy nhiên, nếu muốn hái hoa để chụp ảnh hoặc mua hạt sen tươi về làm quà, cần liên hệ với chủ đầm.

Theo người trồng sen, năm nay thời tiết có nắng xen mưa, thuận lợi cho cây phát triển nên hoa nở đều, cánh dày và giữ được lâu hơn. Hoa đẹp nhất vào khoảng 6-8h, sau đó dần khép cánh khi nắng lên.

Đầm sen Trà Lý rất rộng nhưng ở giữa mỗi đầm đều có lối đi (ảnh), du khách dễ di chuyển giữa đầm và chọn được góc chụp hình ưng ý.

Theo nhiều nhiếp ảnh gia, sức hút của đầm sen Trà Lý nhờ diện tích rộng hàng chục ha và khung cảnh còn giữ được nét nguyên sơ. Sen mọc thành từng khoảng lớn dưới chân núi, xen giữa các lối đi nhỏ và mặt nước, tạo chiều sâu cho khung hình.

Nhiều du khách đến đầm sen từ 5h để chụp ảnh lúc bình minh, tránh đông người. Áo dài, cổ phục là trang phục được du khách lựa chọn nhiều nhất để chụp hình.

Từ phố cổ Hội An, du khách mất khoảng 40 phút để đến đầm sen Trà Lý bằng ôtô hoặc xe máy. Theo tuyến ĐT608 đến Nam Phước, tiếp tục đi ĐT610 hướng Thánh địa Mỹ Sơn, sau đó rẽ vào đường liên xã là đến đầm sen. Có thể kết hợp tham quan Trà Lý và Thánh địa Mỹ Sơn trong cùng một ngày.