Người đàn ông tử vong vì bị cá mập tấn công khi lướt sóng

Theo cảnh sát bang New South Wales, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng (theo giờ địa phương).

Nạn nhân chưa được xác định danh tính. Người này lướt sóng cùng một nhóm ở khu vực ngoài tầm giám sát của lực lượng cứu hộ. “Anh ấy được đưa vào bờ nhưng đã tử vong”, cảnh sát cho biết.

Một người đàn ông Australia đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công ở bãi biển Long Reef, phía bắc Sydney. Ảnh: Witness.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai mảnh ván lướt sóng để phục vụ công tác giám định. Các bãi biển từ Manly đến Narrabeen đã bị đóng cửa. Nhà chức trách đồng thời phối hợp với các chuyên gia để xác định loài cá mập gây ra vụ tấn công.

Ông Steve Pearce - Giám đốc điều hành cứu hộ lướt sóng - cho biết, toàn bộ hoạt động dưới nước và huấn luyện cuối tuần tại các câu lạc bộ ven biển đã bị hủy bỏ.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và tránh xuống nước trong thời điểm này”, ông nói với tờ SBS News.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố cũng trùng với lúc một giải lướt sóng thiếu nhi đang diễn ra tại Long Reef.

Trong năm 2025, Australia đã có ít nhất ba vụ cá mập tấn công gây chết người. Ảnh: Yahoo News Canada.

Đây là ca tử vong đầu tiên vì cá mập tại Sydney kể từ tháng 2/2022 - huấn luyện viên lặn Simon Nellist (35 tuổi) bị cá mập trắng tấn công tại Little Bay. Trước đó, Sydney đã trải qua gần 60 năm không ghi nhận trường hợp tử vong nào do cá mập.

Theo thống kê của vườn thú Taronga Sydney, trong năm nay, Australia đã có ít nhất ba vụ cá mập tấn công gây chết người. Tháng 3 vừa qua, một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị cá mập cắn tại bãi biển phía nam Sydney, may mắn thoát chết nhờ được người dân lao xuống cứu và sơ cứu cầm máu tại chỗ. Cũng trong tháng này, một người lướt sóng đã thiệt mạng ở vùng biển hẻo lánh thuộc bang Tây Australia.