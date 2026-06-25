Kho thịt cùng nguyên liệu “nặng mùi”, người sợ, kẻ nghiện này thành món đậm đà, béo thơm đưa cơm

Nếu bạn đang tìm một món mặn vừa thơm ngon vừa dễ chế biến cho bữa cơm gia đình, kho thịt với chao là lựa chọn rất đáng thử. Với cách kho thịt này, thịt nạc dăm mềm ngọt tự nhiên, xen lẫn những vân mỡ mỏng giúp món ăn không bị khô.

Khi kết hợp với chao môn béo bùi, nước tương và các loại gia vị quen thuộc, món thịt kho này có hương vị đậm đà, thơm đặc trưng và cực kỳ bắt cơm.

Chao là một sản phẩm đậu nành lên men giàu protein thực vật và các hợp chất có lợi cho tiêu hóa nên món thịt kho chao không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất cho bữa ăn gia đình.

Với vị béo bùi của chao, thịt mềm đậm đà và nước kho sánh thơm, món ăn này đặc biệt ngon khi dùng cùng cơm nóng, rau luộc hoặc dưa leo tươi. Dân Việt giới thiệu cách kho thịt với chao như sau:

Dân Việt giới thiệu cách kho thịt với chao

Cách kho thịt với chao:

- Thịt nạc dăm rửa sạch, cho vào nước sôi luộc sơ khoảng 3 phút để loại bỏ tạp chất.

- Vớt ra, rửa lại với nước sạch rồi cắt thành những miếng mỏng vừa ăn.

- Ướp thịt với hành tím băm, hạt nêm, tiêu và dầu hào khoảng 15 phút cho thấm gia vị.

- Cho 2–3 viên chao môn cùng 2 muỗng canh nước tương và 1/2 muỗng canh nước chao vào chén.

- Dùng muỗng tán nhuyễn, khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện. Có thể gia giảm lượng chao tùy khẩu vị nhưng nên lưu ý độ mặn.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi băm. Cho thịt đã ướp vào xào đến khi săn lại.

- Thêm hỗn hợp chao cùng một lượng nước vừa đủ, kho với lửa vừa đến nhỏ. Nêm nếm lại với một ít đường cho vị mặn ngọt hài hòa.

- Kho đến khi nước sốt sánh lại và cạn bớt theo ý thích thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá và ớt cắt nhỏ để tăng hương vị và màu sắc hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công khi kho thịt với chao theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện