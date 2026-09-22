Tàu lượn siêu tốc dài 1,2km bất ngờ dừng giữa chừng, 48 người mắc kẹt gần 1 giờ

Tàu siêu tốc Tormenta Rampaging Run tại công viên Six Flags Over Texas. Ảnh: People

Tàu lượn siêu tốc Tormenta Rampaging Run tại công viên Six Flags Over Texas, Mỹ, bất ngờ dừng giữa chuyến hôm 19/9, khi đang chở 48 hành khách.

Theo đại diện công viên, sự cố xảy ra khi hệ thống an toàn phát hiện vấn đề kỹ thuật và tự động dừng trò chơi. Tổng thời gian tàu ngừng hoạt động khoảng gần 1 tiếng.

“Đây là một sự cố kỹ thuật, tương tự đèn báo kiểm tra động cơ. Hệ thống an toàn đã hoạt động đúng thiết kế để bảo vệ hành khách và nhân viên vận hành”, đại diện Six Flags cho biết.

Nguyên nhân cụ thể khiến hệ thống an toàn được kích hoạt không được công bố. Toàn bộ 48 hành khách được nhân viên đưa xuống tàu an toàn bằng hệ thống cầu thang, bệ đỡ được bố trí sẵn, theo People.

Sau khi kiểm tra và khởi động lại hệ thống, tàu lượn hoạt động trở lại.

Tormenta Rampaging Run mới mở cửa vào tháng 7/2026 và đang nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới. Đây là tàu lượn siêu tốc dạng lao xuống dài nhất thế giới với đường ray dài khoảng 1,2km. Tàu đạt tốc độ tối đa khoảng 140 km/giờ, cao gần 100m.

Six Flags cũng không hề xa lạ với việc lập nên những kỷ lục về trò chơi cảm giác mạnh. Cuối năm ngoái, công viên Six Flags Qiddiya City của Ả Rập Xê Út đã khai trương tàu lượn siêu tốc dài nhất, cao nhất và nhanh nhất thế giới, trò chơi rơi tự do cao nhất thế giới và trò chơi con lắc cao nhất thế giới.