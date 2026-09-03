Khách Nga vượt 1 triệu lượt, du lịch Việt Nam lập dấu mốc mới
Tính chung 8 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số lượt khách đến Việt Nam cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua.
Theo Cục Thống kê, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 8 tháng năm 2026. Trong tháng 8/2026, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,99 triệu lượt người, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 8 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,91 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và mức cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua. Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không là chủ yếu, đạt 13,22 triệu lượt, chiếm 83,1% lượng khách quốc tế đến và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Du khách Nga được chào đón tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Khu vực châu Á là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,81 triệu lượt khách, chiếm gần 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng và tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ.
Trong đó, thị trường Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt, chiếm khoảng 22,3% tổng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, tương đương gần 40% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng. Bên cạnh đó, các thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất.
Sau 8 tháng, thị trường Nga xếp thứ 3 về số lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 1 triệu lượt, đạt mức 265,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2026.
Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng như Philippines (tăng 58,8%), Ấn Độ (tăng 38,2%), Australia (tăng 23,3%), Mỹ (tăng 20,4%), Singapore (tăng 31,7%) hay Ba Lan (tăng 51,2%)... vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy đa dạng hóa nguồn khách quốc tế của du lịch Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Tây Ban Nha.
Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, 10 tỉnh thành ghi nhận doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên, riêng TP Huế tăng trưởng hơn 380% so với năm ngoái.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/09/2026 15:47 PM (GMT+7)