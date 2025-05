Du khách tử vong vì sốc độ cao khi leo núi

Ngày 18/5, người phụ trách Khu danh lam thắng cảnh Đạo Thành Á Đinh xác nhận một nữ du khách sinh năm 1990 rơi vào tình trạng hôn mê khi đang leo núi trước đó hai ngày. Nhân viên y tế tại hiện trường đã sơ cứu trong hơn hai giờ nhưng nạn nhân không tỉnh lại. "Du khách này đã chết vì sốc độ cao. Khu vực này thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ tương tự", thông báo nêu.

Người phụ trách khu du lịch cho biết, nạn nhân là thành viên trong đoàn tham gia hoạt động trải nghiệm. Khu danh lam thắng cảnh đã liên hệ với công ty lữ hành và chính quyền địa phương, xử lý sự việc theo quy định pháp luật, hiện chưa xác định nữ du khách có mắc bệnh nền từ trước hay không.

Theo người đại diện, khu du lịch cắm nhiều biển nhắc nhở, cảnh báo du khách về độ cao rất lớn, cần chọn tuyến đường phù hợp với sức khỏe bản thân. Theo Cục Văn hóa và Du lịch châu Cam Tư, có hai tuyến đường để lựa chọn trong Khu danh lam thắng cảnh Đạo Thành Á Đinh. Tuyến đường ngắn hơn là đi xe bus ngắm cảnh từ lối vào đến Zhaguanbeng. Độ cao trung bình khoảng 3.800 mét, toàn bộ hành trình là 3 km và thời gian đi bộ khoảng 2-3 giờ. Tuyến đường còn lại có độ cao trung bình khoảng 4.500 mét. Toàn bộ chặng đường dài khoảng 3,7 km và thời gian đi bộ khoảng 5-6 giờ.

Trước đó, ngày 10/5, một du khách ở thị trấn núi Tứ Nương, A Ba, Tứ Xuyên, cũng bị say độ cao nghiêm trọng và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bạn đồng hành cho biết nạn nhân đã tắm và mặc đồ không đủ ấm vào ngày đầu tiên khi tới đây, do đó bị cảm lạnh và ho. Tình trạng bệnh chuyển nặng khá nhanh, nạn nhân được đưa tới trung tâm y tế để thở oxy. Người đàn ông này có những triệu chứng điển hình của bệnh phù phổi do sốc độ cao. Núi Tứ Nương có độ cao lớn, khoảng 3.200 mét.

Tài khoản Weibo chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc từng khuyến cáo những người có nguy cơ cao bị thiếu oxy nghiêm trọng và bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nên thận trọng khi đi du lịch vùng cao nguyên. Ngay cả với những người khỏe mạnh, trước khi đi du lịch đến những khu vực có độ cao trên 3.000 mét, du khách nên đến những khu vực có độ cao trung bình khoảng 2.000 hoặc 2.500 mét và nghỉ qua đêm ít nhất một ngày để làm quen, trước khi lên những khu vực có độ cao lớn hơn.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên gội đầu, tắm, uống rượu hoặc tập thể dục mạnh ngay khi vừa tới vùng có độ cao lớn, bởi cơ thể cần quá trình thích nghi. Nếu làm những việc này ngay, phản ứng thiếu oxy sẽ trầm trọng hơn.

