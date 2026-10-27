Hoa mận nở sớm trắng trời Mộc Châu

Mùa hoa mận Mộc Châu thường bắt đầu từ đầu tháng 12, sau đó nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, hoa mận﻿ có thể bung nở sớm hơn gần một tháng so với thông lệ.

Photographer Dat Quach, 33 tuổi, chuyên chụp hình ở Mộc Châu, cho biết mùa hoa mận năm nay không chỉ nở sớm mà từng chùm hoa còn nở đều và dày.

Để có bộ ảnh đẹp nhất trong mùa hoa mận, du khách nên liên hệ người dân địa phương hoặc các thợ ảnh tại Mộc Châu để cập nhật những vườn hoa đang nở rộ.

Hoa mận mang vẻ đẹp mong manh, tinh khôi với những cánh hoa trắng muốt, nhỏ xinh bung nở trên cành cây khẳng khiu.

Những chùm hoa trắng nhỏ li ti phủ trên các cành mận lâu năm, hòa cùng làn sương lững lờ, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng giữa cao nguyên.

Để đến Mộc Châu săn ảnh mùa hoa mận, du khách có thể lựa chọn xe khách, xe limousine hoặc tự lái ôtô, xe máy từ Hà Nội. Quãng đường khoảng 180-200 km, thời gian di chuyển trung bình 4-5 tiếng tùy phương tiện và tình hình giao thông.

Cung đường phổ biến đi qua quốc lộ 6, lần lượt qua Hòa Bình, đèo Thung Khe rồi đến cao nguyên Mộc Châu, với cảnh sắc núi rừng Tây Bắc đặc trưng.

Du khách từ TP HCM và các tỉnh phía Nam có thể bay đến Hà Nội, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường bộ.