“Săn mây” giữa cánh đồng điện gió, điểm đến hút khách ở miền Tây Quảng Trị

Bình minh trên biển mây giữa đại ngàn Trường Sơn

Khoảng 5h sáng, khi bình minh vừa hé rạng, hàng trăm người đã có mặt tại đồi điện gió thôn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị - khu vực có độ cao từ 400–600m so với mực nước biển, chờ đón khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú.

Du khách "săn mây" tại cánh đồng điện gió thôn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Từ các sườn núi, những dải mây trắng chầm chậm tràn xuống thung lũng, phủ kín không gian, tạo thành biển mây trải dài đến tận chân trời. Phía xa, các dãy núi xanh nối tiếp nhau ẩn hiện trong màn sương. Bầu trời chuyển dần từ xanh nhạt sang sắc hồng cam, báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu trên vùng đất phía tây Quảng Trị.

Giữa biển mây bồng bềnh, những trụ điện gió cao vút sừng sững trên các đỉnh đồi, cánh quạt chậm rãi xoay giữa đất trời. Vẻ hùng vĩ của núi rừng hòa cùng nét mềm mại của mây trời và những công trình năng lượng hiện đại tạo nên khung cảnh đặc biệt, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên.

Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các vị trí cao để ngắm cảnh, chụp ảnh, quay video lên để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa đại ngàn. Cảm giác tuyệt vời nhất với nhiều du khách là vừa ngắm biển mây, vừa thưởng thức đặc sản cà phê Khe Sanh tuổi đời 100 năm.

Mây mờ, rừng núi và những cánh quạt điện gió khổng lồ tạo nên nét đặc biệt, riêng có ở những điểm săn mây ở miền tây Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Với nhiều du khách, chuyến săn mây không đơn thuần là hành trình tìm kiếm những bức ảnh ấn tượng. Đó còn là dịp hít thở không khí trong lành, tạm rời xa nhịp sống thường ngày để hòa mình vào thiên nhiên.

Chị Đoàn Thị Kim Linh, 20 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là lần đầu tiên cô đến khu vực đồi điện gió để săn mây. Trước khung cảnh thung lũng được phủ kín bởi những tầng mây dày đặc, Linh không giấu được sự bất ngờ và thích thú.

“Mình sẽ chia sẻ hình ảnh đẹp này lên mạng xã hội và rủ mọi người đến đây tham quan, du lịch” – chị Linh chia sẻ.

Chị Đoàn Thị Kim Linh, 20 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết, chị rất bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ đẹp của những tầng mây. Ảnh: Ngọc Vũ.

Không chỉ thu hút du khách trong tỉnh, những điểm săn mây ở miền tây Quảng Trị còn thu hút người phương xa tìm đến trải nghiệm.

Anh Nguyễn Lê Tường Thuật, đến từ Đà Nẵng, cho rằng địa hình với nhiều sườn núi, thung lũng và những cánh quạt điện gió khổng lồ là yếu tố tạo nên vẻ khác biệt cho cảnh sắc nơi đây.

Theo anh Thuật, để phát huy sức hút của điểm đến, địa phương cần quan tâm cải thiện đường giao thông dẫn lên các vị trí ngắm mây. Đồng thời, việc hỗ trợ những người làm du lịch, tổ chức các tour trải nghiệm và khuyến khích giới trẻ chia sẻ hình ảnh, video trên mạng xã hội sẽ góp phần quảng bá cảnh đẹp miền tây Quảng Trị đến đông đảo du khách.

Đường đến điểm săn mây thôn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị còn khó khăn, cần đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Ngọc Vũ.

“Tôi đã đi du lịch nhiều nơi nhưng ở đây có đặc trưng, thú vị riêng nhờ biển mây giữa núi rừng và cánh đồng điện gió. Nếu được tiếp tục quan tâm đầu tư, những địa điểm săn mây, ngắm cảnh đẹp như thế này chắc chắn sẽ là điểm nhấn, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, từ đó giúp nơi đây phát triển kinh tế” – anh Thuật chia sẻ.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ những chuyến săn mây

Không chỉ có đồi điện gió thôn Cheng, các xã Khe Sanh, Hướng Phùng và Tân Lập của tỉnh Quảng Trị còn có nhiều địa điểm phù hợp để du khách trải nghiệm săn mây giữa núi rừng.

Nắm bắt nhu cầu khám phá thiên nhiên của du khách, một số bạn trẻ địa phương đã bắt đầu tổ chức các tour săn mây. Những chuyến đi này giúp du khách thuận tiện hơn trong quá trình trải nghiệm, khám phá các điểm ngắm cảnh ở vùng núi phía tây tỉnh Quảng Trị.

Một số bạn trẻ ở miền tây Quảng Trị tổ chức các tour săn mây, cung cấp nhiều dịch vụ, trong đó du khách được thưởng thức cà phê Khe Sanh đặc sản tuổi đời trăm năm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tuy nhiên, săn mây cũng có những điều thú vị riêng bởi không phải chuyến đi nào du khách cũng bắt gặp biển mây như mong đợi. Hiện tượng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa, địa hình và thời điểm trong ngày.

Anh Nguyễn Bôn, người thường tổ chức các chuyến săn mây cho du khách, cho biết muốn tăng khả năng bắt gặp biển mây phải có kinh nghiệm quan sát thời tiết, hướng gió và lựa chọn thời điểm phù hợp.

Nếu được tiếp tục đầu tư, những điểm săn mây sẽ là động lực giúp du lịch miền tây Quảng Trị tăng sức hút với du khách. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chính sự khó đoán ấy khiến mỗi chuyến săn mây mang đến một trải nghiệm khác nhau. Du khách có thể đến để chờ đón biển mây, nhưng ngay cả khi thiên nhiên không chiều lòng người, núi rừng, sương sớm và không gian yên bình vẫn là những điều đáng để tận hưởng.

Theo lãnh đạo các xã Khe Sanh, Tân Lập, bên cạnh trải nghiệm săn mây, du khách đến với vùng núi miền tây Quảng Trị còn có thể khám phá du lịch cà phê, tìm hiểu văn hóa đặc trưng của đồng bào Vân Kiều – Pa Kô, tham quan các di tích lịch sử và trải nghiệm cảnh sắc núi, rừng, suối, hang động…

Sự kết hợp giữa săn mây, trải nghiệm cà phê Khe Sanh và nét văn hóa độc đáo đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô hứa hẹn tạo ra chuỗi du lịch hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sức hút của du lịch săn mây vì thế không chỉ nằm ở khoảnh khắc những tầng mây trắng phủ kín thung lũng hay hình ảnh những trụ điện gió nổi bật giữa bình minh. Đó còn là cơ hội để du khách khám phá vẻ đẹp của núi rừng, thưởng thức cà phê Khe Sanh và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa.

Trải nghiệm săn mây trên cánh đồng điện gió ở tỉnh Quảng Trị. Video: Ngọc Vũ.