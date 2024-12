'Tòa nhà quái vật' nơi vợ chồng Đỗ Mỹ Linh check in ở Hong Kong

Tuần trước, Đỗ Mỹ Linh và ông xã Vinh Quang có chuyến du lịch ngắn ngày đến Hong Kong cùng một số bạn bè, người thân. Ngoài những địa chỉ ăn uống, vợ chồng chủ tịch CLB Hanoi FC check-in dưới chân một tòa nhà mang tính biểu tượng ở xứ cảng thơm.

Tòa nhà Montane Mansion là một trong những tọa độ không thể bỏ qua khi đến Hong Kong, thu hút đông khách du lịch tới đây mỗi ngày và trở thành điểm du lịch Instagrammable (phổ biến trên Instagram). Đặc biệt, tòa nhà xuất hiện liên tiếp trong hai bộ phim bom tấn Hollywood: 'Transformers 4 – Age of Extinction' (Kỷ nguyên hủy diệt) và 'Ghost in the Shell' (Vỏ bọc ma).

Khu chung cư Montane Mansion Hong Kong gồm 4 tòa nhà Oceanic Mansion, Fook Cheong Building, Yick Cheong Building và Yick Fat Building với thiết kế gần giống nhau, bao gồm những tòa nhà san sát, nhiều màu sắc, cao khoảng 20 tầng, tuổi đời vài thập kỷ. Do thiết kế độc đáo, đồ sộ, nơi này còn nổi tiếng trên mạng xã hội với tên gọi 'Monster Building' (Tòa nhà quái vật).

Thoạt nhìn qua, Monster Building không khác với những dãy nhà chung cư tương tự ở Hong Kong, tuy nhiên với thiết kế 4 tòa nhà quay mặt vào nhau, tạo nên một góc ảnh rất 'hút mắt', mang đặc trưng xưa cũ trong các bộ phim TVB thập kỷ trước. Mỗi ngày, du khách tới đây từ sáng sớm để không phải chờ đợi tới lượt chụp ảnh.

Chung cư Montane Mansion Hong Kong được xây dựng từ những năm 1960, thể hiện rõ nét đặc trưng đất chật người đông ở đặc khu hành chính này. Hiện nay, ngoài sự xuất hiện của du khách nước ngoài, khu vực hầu như vẫn giữ nguyên những nét cổ kính từ kiến trúc với nếp sống của người dân địa phương.

Du khách chỉ cần đi qua hành lang nhỏ đã có thể tới với khu vực sân chung của chung cư, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hối hả bên ngoài. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người già ngồi chơi mạt chược, đánh cờ, tám chuyện dưới chân các dãy nhà cũ kỹ.

Cảm giác chung của du khách khi tới Monster Building là 'mỏi cổ' bởi nhà xây dựng với mật độ dày đặc, muốn chụp ảnh thấy trời xanh đều phải sử dụng ống kính góc rộng. Không chỉ ban ngày, buổi tối ở đây cũng khá đông khách du lịch.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]