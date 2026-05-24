Kho lúa truyền thống, di sản văn hóa độc đáo giữa đại ngàn Ngọc Linh

Không chỉ là nơi cất giữ lương thực, kho lúa còn là linh hồn mùa màng, là biểu tượng của sự no đủ, là ký ức của núi rừng được chắt chiu qua từng hạt thóc vàng óng của đồng bào Xơ Đăng.

Trải qua thăng trầm thời gian, đồng bào Xơ Đăng vẫn gắn bó với nương rẫy, với ruộng lúa và những tập quán canh tác truyền thống. Cây lúa không đơn thuần là nguồn lương thực mà còn gắn với tín ngưỡng, lễ hội và đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Do vậy, hình ảnh kho lúa truyền thống vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu giữa những ngôi làng nằm cheo leo bên sườn núi.

Hiện xã Măng Ri có 2.466 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng có đến 2.359 hộ mang đặc trưng văn hóa của vùng đất này. Măng Ri có 31 thôn, làng nằm rải rác giữa địa hình đồi núi hiểm trở. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp vẫn là điểm tựa chính của người dân. Trên diện tích 621ha lúa nước và lúa rẫy, những mùa gieo cấy nối tiếp nhau như vòng quay bất tận của thời gian.

Mỗi mùa lúa chín, cả không gian Măng Ri lại nhuộm vàng trong hương thơm của lúa mới. Và sau những ngày gặt hái vất vả, đồng bào Xơ Đăng lại cẩn trọng đưa từng bao lúa về kho – nơi được xem như “trái tim” của mỗi gia đình.

Hiện toàn xã còn 584 kho lúa truyền thống, nằm rải rác ở nhiều thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Những kho lúa nhỏ bé được dựng cách nhà ở một khoảng nhất định. Đó không chỉ là cách bảo vệ lương thực khỏi ẩm thấp, thú rừng mà còn thể hiện sự tôn kính của người Xơ Đăng đối với hạt lúa – “hạt ngọc của trời”.

Kho lúa được làm chủ yếu từ những vật liệu gần gũi của núi rừng như gỗ, tre, nứa; mái lợp tranh hoặc tôn. Dưới bàn tay khéo léo của người dân, từng cột gỗ, tấm phên tre được ghép lại thành công trình giản dị nhưng bền chắc. Kho không lớn, chỉ vừa đủ chứa lúa sau mỗi vụ mùa, nhưng lại chất chứa biết bao hi vọng về những tháng ngày đủ đầy phía trước.

Nhìn những kho lúa nằm lặng lẽ bên triền đồi, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy ký ức của bao thế hệ người Xơ Đăng. Ở đó có câu chuyện của những mùa phát rẫy, những ngày gieo hạt giữa mưa nguồn, có tiếng cười của trẻ nhỏ theo chân cha mẹ lên nương và cả niềm vui vỡ òa mỗi mùa lúa chín.

Kho lúa còn là nơi lưu giữ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp được truyền lại từ đời này sang đời khác. Người già trong làng dạy con cháu cách chọn giống lúa, cách phơi thóc, chống ẩm, chống mọt để giữ được hạt lúa thơm ngon suốt cả năm. Từ những điều bình dị ấy, một giá trị văn hóa lâu bền được gìn giữ giữa đại ngàn.

Ở Măng Ri, vẻ đẹp của kho lúa càng trở nên đặc biệt hơn khi hòa vào không gian ruộng bậc thang nổi tiếng của vùng núi Ngọc Linh. Nằm ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển, những thửa ruộng nơi đây trải dài theo địa hình lòng chảo, bốn bề được bao bọc bởi dãy Ngọc Linh hùng vĩ.

Mỗi mùa trong năm, ruộng bậc thang Măng Ri lại mang một vẻ đẹp riêng. Cuối tháng 5, đầu tháng 6 hay tháng 10, khi lúa chín vàng óng, cả không gian như được dát mật dưới ánh nắng cao nguyên. Những buổi sáng sớm, sương mù dày đặc phủ lên triền ruộng tạo nên khung cảnh mơ màng khiến bao du khách say lòng.

Nhưng mùa vàng ở Măng Ri thường rất ngắn. Chỉ trong khoảng một đến hai tuần, người dân đã thu hoạch xong cả cánh đồng. Ai từng may mắn được đứng giữa mùa lúa chín nơi đây đều xem đó là một ký ức đặc biệt.

Nếu không đến vào mùa vàng, du khách vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp của mùa xanh. Sau khoảng hơn một tháng gieo cấy, những thửa ruộng phủ kín màu xanh non mơn mởn. Khi lúa bắt đầu lên đòng, hương lúa thoảng bay trong gió khiến cả núi rừng như dịu lại.

Và rồi, sau mùa thu hoạch, cộng đồng người Xơ Đăng lại cùng nhau tổ chức lễ mừng lúa mới – một trong những lễ hội truyền thống giàu bản sắc nhất của vùng cao Kon Tum. Trong tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, người dân dâng những hạt lúa đầu mùa lên thần linh, cảm tạ trời đất đã cho mưa thuận gió hòa.

Bên bếp lửa nhà sàn, những cô gái Xơ Đăng say sưa trong điệu xoang mềm mại. Tiếng hát dân gian hòa cùng men rượu cần và hương lúa mới tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Đó không chỉ là lễ hội mà còn là sự gắn kết cộng đồng, là cách người Xơ Đăng gửi gắm niềm tin và tình yêu với đất trời.

Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống trên những triền ruộng bậc thang, khói bếp từ các mái nhà nhỏ bắt đầu lan tỏa giữa không gian bảng lảng sương chiều. Khói lam quyện cùng mùi rơm mới tạo nên khoảnh khắc bình yên đến nao lòng – một vẻ đẹp rất riêng của Măng Ri mà khó nơi nào có được.

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống đang dần mai một. Thế nhưng, những kho lúa của người Xơ Đăng ở Măng Ri vẫn âm thầm tồn tại như một chứng nhân văn hóa của đại ngàn. Việc bảo tồn kho lúa truyền thống không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững, giúp du khách hiểu hơn về đời sống, tâm hồn và văn hóa của người Xơ Đăng.

Giữa mây ngàn Ngọc Linh, những kho lúa nhỏ bé vẫn đứng đó qua năm tháng, như lời nhắc nhở về sự cần cù, về tình yêu lao động và khát vọng no ấm của người dân vùng cao. Và trong tiếng gió đại ngàn thổi qua những triền ruộng bậc thang, Măng Ri vẫn kể câu chuyện đẹp của mình bằng màu vàng của lúa, bằng khói lam chiều và bằng những kho lúa bình yên giữa núi rừng.