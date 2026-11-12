Chùa Cầu giữa lòng phố cổ Hoa Lư

Nằm giữa lòng Phố cổ Hoa Lư, Chùa Cầu là điểm đến tâm linh mang đậm màu sắc văn hóa Phật giáo, góp phần tạo nên nét riêng cho không gian du lịch của vùng đất Cố đô. Theo tư liệu giới thiệu tại điểm tham quan, khu vực Chùa Cầu được cho là gắn với những dấu tích văn hóa có niên đại hơn một nghìn năm, liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của kinh đô Hoa Lư xưa. Trải qua những biến thiên của lịch sử, tác động của chiến tranh, thiên tai và thời gian, nhiều dấu tích kiến trúc cổ tại đây không còn nguyên vẹn.

Đáng chú ý, trong quá trình nạo vét, khơi thông dòng sông Tràng An, một số hiện vật bằng đá được phát hiện, gồm chân tảng, cột đá, phù điêu và các cấu kiện kiến trúc. Những hiện vật này gợi mở về sự hiện diện của không gian kiến trúc, tín ngưỡng trong quá khứ, góp thêm tư liệu để tìm hiểu lịch sử văn hóa khu vực. Với mong muốn lưu giữ ký ức lịch sử, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng không gian sinh hoạt tâm linh cho người dân, doanh nghiệp cùng nhân dân địa phương đã chung tay phục dựng Chùa Cầu.

Từ những dấu tích còn lại, Chùa Cầu ngày nay được tái hiện như không gian văn hóa tâm linh giữa lòng phố cổ, trở thành điểm dừng chân để du khách tìm hiểu về Phật giáo, lịch sử và những giá trị tinh thần của vùng đất Hoa Lư.

Điểm nhấn đặc biệt của Chùa Cầu là sự hiện diện của ba pho tượng Bồ Tát, tượng trưng cho ba phẩm hạnh cao quý trong tư tưởng Phật giáo: Đại Bi, Đại Trí và Đại Hạnh. Ở vị trí trung tâm là tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, biểu tượng của lòng Đại Bi. Hình tượng nghìn mắt tượng trưng cho khả năng thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, nghìn tay biểu trưng cho sự cứu giúp, chở che và sẻ chia.

Thông qua hình tượng này, Phật giáo đề cao vai trò của trí tuệ trong việc nhận thức chân lý, phân biệt đúng sai và vượt qua những ràng buộc của tham, sân, si. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần không ngừng học hỏi, tự soi xét và hoàn thiện bản thân.

Ba pho tượng Bồ Tát tại Chùa Cầu mang ba biểu tượng khác nhau nhưng cùng hướng con người đến một giá trị chung: sống nhân ái, sáng suốt và hành thiện. Đó là Quan Thế Âm với lòng Đại Bi, lấy tình thương làm nền tảng ứng xử, Văn Thù Sư Lợi với Đại Trí, lấy trí tuệ soi sáng nhận thức và Phổ Hiền với Đại Hạnh, lấy hành động thiện lành để phụng sự cuộc đời.

Vì vậy, Chùa Cầu không đơn thuần là điểm tham quan tâm linh trong hành trình khám phá Phố cổ Hoa Lư. Đây còn là không gian để du khách tìm hiểu những biểu tượng văn hóa Phật giáo, chiêm nghiệm về cách sống và cảm nhận chiều sâu tinh thần của vùng đất Cố đô.

Giữa nhịp sống hiện đại, giá trị được gửi gắm qua ba hình tượng Bồ Tát vẫn mang ý nghĩa vượt thời gian: lấy từ bi để đối đãi với con người, lấy trí tuệ để soi đường và lấy hành động thiện lành để làm đẹp cuộc đời. Bởi hạnh phúc không chỉ là những gì mỗi người nhận được, mà còn là những giá trị tốt đẹp chúng ta có thể trao đi và mang lại cho cộng đồng.