11 'điểm du lịch đẹp nhất Việt Nam' trên tạp chí Anh

Tạp chí The Times, Anh, đăng tải bài viết của cây bút du lịch Joshua Zukas, giới thiệu 11 điểm đến tại Việt Nam cùng các gợi ý trải nghiệm cho du khách quốc tế. Huế được nhắc tên đầu tiên trong danh sách. Cố đô thu hút du khách nhờ không gian đô thị với các đại lộ rợp bóng cây, công viên ven sông Hương và hệ thống di sản Đại Nội, nhà vườn, hồ sen. Khác với vẻ sầm uất của Hội An, Huế mang lại không gian tĩnh lặng, thích hợp cho du khách muốn tìm hiểu lịch sử kiến trúc triều Nguyễn. Du khách có thể đi thuyền dọc sông Hương, tham quan Đại Nội, các lăng tẩm Hoàng gia và thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương. Ảnh: Võ Thạnh

Phố cổ Hà Nội cũng có mặt trong danh sách, được miêu tả là khu vực phản ánh nhịp sống thường nhật của thủ đô. Cây viết của tạp chí Anh cho biết phổ cổ dày đặc của các ngõ hẹp, cửa hàng, quán ăn vỉa hè, cùng các công trình kiến trúc thời Pháp và đền chùa cổ. Du khách nên đi bộ để khám phá trọn vẹn phố cổ, đi qua các con phố chuyên doanh, thưởng thức ẩm thực đường phố, cà phê vỉa hè và thăm những căn biệt thự Pháp cổ nằm ẩn trong ngõ. Ảnh: Hoàng Giang

Tạp chí Anh nhận xét Sa Pa có tốc độ phát triển du lịch nhanh ở trung tâm, vùng phụ cận Sa Pa vẫn giữ được cảnh quan tự nhiên với các dãy núi, đồi núi chập chùng và hệ thống ruộng bậc thang. Trong ảnh là cảnh đồi chè Ô Quy Hồ, Sa Pa tháng 12/2025.

Du khách muốn trải nghiệm khung cảnh núi rừng nguyên sơ nên tham gia tour trekking qua các làng bản và ở lại nhà dân để tìm hiểu văn hóa bản địa. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Hoàng Su Phì, Tuyên Quang (thuộc Hà Giang cũ) được giới thiệu là điểm đến phù hợp cho du khách ưu tiên không gian ít đám đông. Điểm đến sở hữu các thửa ruộng bậc thang nằm dọc theo triền núi dốc.

Du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô du lịch theo các tuyến đường liên xã để ngắm cảnh ruộng bậc thang vào mùa nước đổ hoặc mùa lúa chín. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Cao Bằng gây chú ý nhờ địa hình núi đá vôi, hệ thống sông suối và các danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc (ảnh), núi Thủng (núi Mắt Thần). Địa điểm này lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa với làng đá Khuổi Ky và hang Pắc Bó. Du khách có thể thuê xe tự lái hoặc xe máy di chuyển qua các đèo dốc, tham quan thác nước và các di tích lịch sử. Ảnh: Thái Dương AC

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị, được giới thiệu là nơi sở hữu địa hình karst cổ và hệ thống hang động quy mô lớn. Danh sách hang động tại đây trải dài từ các điểm dễ tiếp cận đến các hang động ngầm phức tạp.

Du khách có thể chọn đi thuyền thăm động Phong Nha, đi bộ trải nghiệm động Thiên Đường, hoặc đăng ký các tour mạo hiểm khám phá Sơn Đoòng, hang Én, hang Va.

Trong ảnh là hang động mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng, tháng 6. Ảnh: Jungle Boss

Bờ biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ góp mặt trong danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Tuyến đường biển nối từ Quy Nhơn đến Phan Rang nổi bật với các bán đảo đá, vịnh nhỏ, bờ cát trắng và nước biển trong. Trong ảnh là đường ven biển qua tỉnh Gia Lai dài khoảng 115 km.

Du khách có thể ngắm cung đường biển bằng ôtô hoặc xe máy, dừng chân tại các làng chài và bãi biển hoang sơ dọc đường. Ảnh: Nguyễn Gia

Thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng được giới thiệu là điểm đến mang vẻ đẹp cổ kính, với quần thể đền tháp Chăm Pa cổ kính được xây dựng từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII. Du khách nên tham quan di tích vào buổi sáng sớm để tránh thời tiết nắng nóng và lượng khách đông; kết hợp tìm hiểu lịch sử kiến trúc Chăm Pa. Ảnh: heritagewanderlust

Địa điểm khác ở Đà Nẵng có tên trong danh sách là bán đảo Sơn Trà. Khu vực này được xem là bức tường xanh chắn gió cho thành phố Đà Nẵng và là nơi sinh sống của loài vượn chà vá chân nâu (ảnh).

Du khách đến đây nên di chuyển bằng xe máy quanh đường ven biển bãi Bắc, thăm Chùa Linh Ứng, hoặc đặt các tour quan sát động vật hoang dã. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới" với hàng trăm loài động vật quý hiếm ghi tên vào Sách Đỏ Việt Nam. Không chỉ là địa điểm để khám phá, đây còn là nơi nghỉ dưỡng phù hợp với những người yêu thiên nhiên. Tạp chí Anh gợi ý du khách đi bộ xuyên rừng, đạp xe địa hình, tham quan khu vực Bàu Sấu hoặc quan sát động vật hoang dã vào ban đêm. Ảnh: Tăng A Pẩu

Côn Đảo được nhận xét mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt nhờ thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi. Không chỉ được biết đến là vùng đất giàu giá trị lịch sử và tâm linh, Côn Đảo còn là điểm du lịch xanh với hơn 80% diện tích thuộc vườn quốc gia, sở hữu các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế, nhiều lần xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới. Ảnh: Linh Huỳnh