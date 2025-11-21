Điểm đến mùa thu 'đẹp như tranh' cho khách Việt đi tự túc

Tháng 11 là thời gian đẹp nhất của mùa thu với khí hậu mát mẻ, cảnh sắc rực rỡ tại nhiều nước ôn đới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu.

Dưới đây là một số điểm đến ngắm sắc thu đẹp trên thế giới dành cho khách Việt muốn trải nghiệm "mùa thu vàng", theo gợi ý của các đơn vị chuyên tour thị trường Đông Bắc Á.

Giá tour trong bài là giá trung bình, tham khảo dựa theo giá công bố của các công ty du lịch Việt. Khách đi tự túc có thể đắt hơn từ khoảng 30%, không tính chi phí mua sắm.

Khám phá những cổ trấn nghìn năm tuổi tại Trung Quốc

Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để du ngoạn những cổ trấn nghìn năm của Trung Quốc như Ô Trấn, Phượng Hoàng hay Lệ Giang.

Lệ Giang mùa thu. Ảnh: Discover Bejing tours

Du khách đến đây sẽ được ngắm lá phong nhuộm đỏ khắp lối đi và mái ngói rêu phong của cổ trấn. Nhiệt độ 10-20 độ C, trời trong, ít mưa, đôi khi có sương mù buổi sáng sớm và se lạnh khi mặt trời xuống núi, phù hợp để du khách chụp các bức ảnh "sống ảo".

"Dành thời gian thưởng trà sen ven sông, ngồi thuyền ngắm cảnh hay tham gia các lễ hội mùa thu đặc sắc khiến trải nghiệm cho chuyến đi của du khách thêm phần khó quên", bà Dung gợi ý.

Chi phí tour 6 ngày 5 đêm Trung Quốc mùa thu từ 12 triệu đồng.

Đến Hàn Quốc ngắm "bản tình ca mùa thu"

Tháng 11 là thời điểm Hàn Quốc đẹp tựa một bức tranh khi những rừng cây ngân hạnh và phong đỏ rực khắp các con phố Seoul, Busan hay đảo Nami, đại diện Etrip4u nhận xét. Không khí se lạnh kết hợp với thời tiết nắng nhẹ, ít mưa phù hợp để du khách khoác thêm áo khoác mỏng, dạo bước dưới những hàng cây vàng, chụp ảnh ở Cung điện Gyeongbokgung, làng cổ Bukchon Hanok hay khu Samcheong-dong.

Nếu muốn đổi gió với một hành trình rời xa phố thị, du khách cũng có thể thử trải nghiệm với các hoạt động thăm thú tại đảo Jeju. Những cánh đồng cỏ lau, hoa cúc dại nở rộ dọc theo những cung đường như Seopjikoji, Ecoland, Camellia Hill hay ven bờ biển Aewol sẽ mang đến một trải nghiệm thư giãn cho du khách Việt.

Giá tour 5 ngày 4 đêm đi Hàn Quốc mùa thu từ 14,4 triệu đồng.

Đắm mình trong sắc vàng đỏ của lá thu Nhật Bản

Mùa thu Nhật dài 3 tháng nhưng mùa lá đỏ chỉ diễn ra trong khoảng 2 tuần, nếu không đúng thời điểm lá sẽ rụng. Thông thường, khoảng đầu tháng 11 là thời điểm rực rỡ nhất, phù hợp để khách khởi hành.

Nhật Bản vào thu. Ảnh: Wallpaper

Du khách có thể tản bộ ngắm lá đỏ ở Kyoto, Osaka và dạo quanh hồ Kawaguchi ngắm núi Phú Sĩ phản chiếu trong sắc thu. Ngoài ra, du khách có trải nghiệm tắm onsen giữa không gian lá vàng đỏ ở Hakone. Với những khách Việt thích sôi động hơn, Tokyo mùa này cũng rực rỡ với các khu vườn Rikugien, Shinjuku Gyoen và hàng loạt lễ hội mùa thu hấp dẫn.

Tuy nhiên, du khách cũng cần lưu ý chuẩn bị sớm cho các thủ tục visa, chứng minh tài chính để chuyến đi thuận lợi và không bỏ lỡ thời điểm.

Tour đi Nhật Bản 5 ngày 4 đêm có giá từ 25 triệu đồng.

Dừng chân nơi thiên đường hạ giới ở Thụy Sĩ

Thụy Sĩ mùa thu được ví như "thiên đường hạ giới" khi khắp các triền núi, thung lung tại dãy Alps đều nổi bật với sắc lá vàng. Thời tiết lúc này 10 - 18 độ C, bầu trời trong vắt, không khí khô, dù thời tiết khá lạnh nhưng trời vẫn hửng nắng nhẹ phù hợp cho các hoạt động dạo chơi, chụp ảnh hay thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Nếu muốn ngắm trọn vẻ đẹp của mùa thu Thụy Sĩ, du khách có thể thử hành trình bằng tàu GoldenPass Line hoặc Glacier Express - những tuyến tàu ngắm cảnh đẹp bậc nhất châu Âu, đưa hành khách đi qua những thung lũng, rừng cây và bản làng đẹp như tranh vẽ.

Du khách thường kết hợp tham quan nhiều nước trong hành trình khám phá châu Âu. Ngoài Thụy Sĩ, khách Việt có thể "tiện chân" ghé thăm mùa thu vàng ở Pháp - nơi được bà Thủy Chung nhận xét "một trong những nơi ngắm thu đẹp nhất châu Âu". Giá tour ba nước Pháp - Italy - Thụy Sĩ 10 ngày 9 đêm từ 79,9 triệu đồng.

Lạc vào bức tranh "Mùa thu vàng nước Nga"

Bước sang tháng 11, nước Nga bắt đầu chuyển mình từ thu sang đông, nhưng nhiều vùng vẫn còn giữ lại sắc vàng cuối mùa xen lẫn lớp tuyết mỏng đầu tiên. Nhiệt độ trung bình khoảng 0 - 10 độ C, không khí lạnh khô, trong lành, trời xanh, lá vàng và những mái vòm cổ kính phủ sương.

Nước Nga vào thu. Ảnh: Russia Trek

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách Việt khám phá cung đường vàng nối liền Moskva - St. Petersburg, hai thành phố mang linh hồn nước Nga. Moskva cổ kính với Quảng trường Đỏ và điện Kremlin, trong khi St. Petersburg vẫn giữ được vẻ nên thơ của "Venice phương Bắc" với những dòng kênh và cung điện.

Giá tour Nga cho hành trình 9 ngày 8 đêm từ 56,9 triệu đồng.