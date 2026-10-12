Đặt báo thức 2 tiếng/lần vì sợ ngủ quên, chết trên núi tuyết

Du khách họ Tào lái xe một mình đến dãy núi Hoàng Cương Lương, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông, dịp Tuần lễ vàng (1-7/10) để chụp ảnh nhưng bị mắc kẹt khi xuống núi. Tuyết đã rơi dày trên đường lên núi và tới chiều tối khi quay về, ôtô của anh gặp sự cố rò rỉ dầu động cơ, không thể di chuyển.

Sau khi nhận tin báo từ Tào, cảnh sát địa phương đến hiện trường trong đêm nhưng không tìm được anh vì định vị thiếu chính xác. Vì nhiệt độ bên ngoài dưới âm 10 độ C, Tào phải quấn quần áo, chui vào cốp xe để chờ cứu hộ. Anh đặt báo thức hai giờ mỗi lần do sợ cốp xe kín, ngủ quên sẽ dẫn đến ngạt khí.

Nam du khách cũng mở mật khẩu điện thoại, chuẩn bị thông tin liên hệ để phòng tình huống xấu. Trong lúc đó, cảnh sát giữ liên lạc với Tào qua WeChat và trấn an anh bình tĩnh, chờ cứu hộ.

Anh Tào nằm trong cốp xe chờ cứu hộ. Ảnh: Sohu

Sau 8 tiếng chờ đợi, Tào được giải cứu. Khi về nhà, anh cho biết vẫn bị ám ảnh về đêm mắc kẹt. Nam du khách cũng gọi điện cảm ơn viên cảnh sát đã hỗ trợ suốt đêm và dự định gửi thư tới đồn cảnh sát địa phương.

Theo Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Xích Long, Hoàng Cương Lương là dãy núi gồm 27 ngọn núi, nằm ở phía nam của dãy Đại Hưng An, trong đó đỉnh Hoàng Cương cao nhất, hơn 2.000 m. Nơi đây nổi tiếng với những cánh rừng chuyển màu vàng, đỏ khi vào thu (khoảng tháng 10), hút nhiều khách tham quan.