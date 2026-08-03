Ghé thăm chốn 'biển ôm núi đá', làng bè giữa trùng khơi đẹp quên lối về ở An Giang

Hòn Nghệ - giữ vẻ đẹp hoang sơ thu hút du khách

Giữa vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Hòn Nghệ hiện lên là một hòn đảo còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, bình yên và giàu bản sắc. Cách đất liền trung tâm hành chính xã Kiên Lương khoảng 22km về phía Tây Nam, xã đảo Hòn Nghệ có diện tích tự nhiên 346,25ha, gồm 2 ấp: Bãi Chướng và Bãi Nam, với hơn 2.440 nhân khẩu.

Hòn Nghệ - hòn đảo còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, bình yên và giàu bản sắc của tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Địa hình nơi đây vô cùng đặc sắc khi được tạo thành từ lớp đá sa thạch xen lẫn đá vôi karst, đạt đỉnh cao nhất ở mốc 338m so với mực nước biển. Đặc biệt, khu vực phía Bắc của đảo còn sở hữu trữ lượng đá vôi chất lượng cao, từng là nguồn nguyên liệu quý cho ngành sản xuất xi măng trắng.

Dù cách trung tâm xã Kiên Lương khoảng 22km và cách mũi Hòn Chông khoảng 15km về phía Tây Nam, Hòn Nghệ lại sở hữu vị trí đáng mơ ước, nằm ngay giữa tuyến hải trình kết nối Rạch Giá với "đảo ngọc" Phú Quốc.

Nếu chuyến tàu cao tốc di chuyển từ Rạch Giá ra Phú Quốc mất khoảng 2,5 giờ đồng hồ, thì Hòn Nghệ tọa lạc chính xác ở điểm dừng lý tưởng giữa chặng, khoảng hơn 1 giờ di chuyển.

Một chuyến tàu chở khách từ Rạch Giá đi Phú Quốc ngang vùng biển Hòn Nghệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhờ vị trí đó, vùng biển quanh Hòn Nghệ được nuôi dưỡng bởi dòng hải lưu sạch quanh năm, hoàn toàn không chịu tác động hay nguy cơ ô nhiễm bởi nguồn phù sa bùn đất ven bờ. Đã từ lâu, lợi thế nước trong, biển sạch này đã biến Hòn Nghệ thành một "thủ phủ" nuôi cá lồng bè nổi tiếng, cung cấp nguồn hải sản tươi ngon bậc nhất cho thị trường khu vực.

Theo lãnh đạo địa phương, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng hải sản năm 2025 của xã ước đạt 5.781 tấn, vượt hơn 113% kế hoạch; trong đó khai thác đạt trên 5.100 tấn, nuôi trồng đạt 679 tấn. Qua đó, nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt khoảng 66 triệu đồng/người/năm.

Một góc làng bè nuôi cá ở Hòn Nghệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Đánh thức tiềm năng du lịch, đưa du khách chạm vào trải nghiệm biển sâu

Không chỉ dừng lại ở kinh tế biển truyền thống, Hòn Nghệ còn nắm giữ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm khám phá và văn hóa bản địa.

Sự hòa quyện giữa núi đá vôi Karst kỳ vĩ và biển xanh ngọc bích đã ban tặng cho hòn đảo này những hang động tự nhiên huyền bí, những vách đá đứng soi bóng xuống mặt sóng cùng hai bãi biển đẹp.

Liên Sơn Cổ Tự - ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất đảo Hòn Nghệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Đối với những du khách yêu thích du lịch tâm linh và khám phá văn hóa bản địa, Hòn Nghệ là điểm đến không thể bỏ qua. Vừa đặt chân đến đảo, du khách sẽ nhìn thấy thấp thoáng Liên Sơn Cổ Tự tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất đảo, được tạo thành từ lớp đá sa thạch xen lẫn đá vôi karst, nơi có tượng Phật Bà Nam Hải cao lớn hướng ra biển cả bao la, trở thành biểu tượng bình an cho ngư dân mỗi chuyến ra khơi.

Tượng Phật Bà Nam Hải cao lớn hướng ra biển cả bao la, trở thành biểu tượng bình an cho ngư dân Hòn Nghệ mỗi chuyến ra khơi. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngôi chùa cổ kính này còn nổi bật với chánh điện nằm trong hang đá thạch nhũ, cùng hệ thống các hang động như hang vua Gia Long, hang Kim Cương, hang Phật Cô Đơn… tạo nên không gian tâm linh độc đáo giữa biển đảo.

Chánh điện Trung Sơn Cổ Tự nằm trong hang đá thạch nhũ. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó, Miếu Bà Chúa Xứ tại ấp Bãi Chướng là điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương. Hằng năm, các lễ hội truyền thống như lễ Nghinh Ông, lễ Vía Bà thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch tâm linh của xã đảo.

Đặc biệt, tiềm năng khác biệt nhất của Hòn Nghệ chính là mô hình "Làng bè trên biển". Với hệ thống khoảng 1.000 lồng bè nuôi các loại cá chủ lực như: cá bớp, cá mú, cá chim… dập dềnh trên làn nước xanh trong ngọc bích, không chỉ là sinh kế của người dân mà còn tạo nên một bức tranh sông nước hữu tình có một không hai.

Miếu Bà Chúa Xứ - điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương. Ảnh: Hồng Cẩm

Du khách đến Hòn Nghệ có thể trải nghiệm đi thuyền tham quan những hòn đảo nhỏ hoang sơ quanh đảo chính, nơi có những bãi cạn lý tưởng để du khách có thể mò nhum, bắt ốc, câu cá - mực... thưởng thức hải sản tươi sống được chế biến ngay tại thuyền, giữa không gian khoáng đạt của biển trời.

Nói về định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn tới, Ông Ngô Ngọc Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ, khẳng định: “Xã đảo Hòn Nghệ với quy mô không lớn nhưng có vị trí trọng yếu, là đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam. Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nuôi trồng, đánh bắt hải sản và đang từng bước chuyển dịch mạnh mẽ sang phát triển du lịch dịch vụ, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên sẵn có”.

Hòn Nghệ sở hữu hai bãi biển đẹp. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ông Ngô Ngọc Chuẩn, lợi thế biển sạch cùng cảnh quan đá vôi hoang sơ chính là "chìa khóa" mở ra hướng đi mới cho xã đảo. Địa phương không chỉ dừng lại ở mô hình kinh tế thủy sản truyền thống mà đang tập trung tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân lồng bè.

Những vách đá đứng soi bóng xuống mặt biển Hòn Nghệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Gỡ điểm nghẽn để Hòn Nghệ trở thành điểm đến du lịch lý tưởng

Dù giàu tiềm năng, hành trình đưa Hòn Nghệ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn vẫn đang gặp nhiều rào cản lớn. Đáng chú ý nhất chính là sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng cơ bản và tư duy làm du lịch mang tính tự phát.

"Điểm yếu hiện nay là hầu như các dịch vụ đều tự phát, người làm du lịch chưa biết quảng bá, PR dịch vụ của mình. Khách muốn đến Hòn Nghệ tham quan, nghỉ dưỡng thường không biết phương thức liên hệ. Đến khi kết nối được thì các dịch vụ ăn uống, đi lại đều phải đặt trước vì địa phương không có sẵn..." – ông Ngô Ngọc Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ, thẳng thắn chia sẻ.

Du khách thích thú check-in tại cột mốc xã đảo Hòn Nghệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật trên xã đảo cũng là bài toán nan giải. Theo Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ, mặc dù cầu tàu của xã đã được đầu tư xây dựng nhưng lại rơi vào cảnh "có cũng như không". Do độ cao chênh lệch so với quy chuẩn của tàu khách, các tàu du lịch không thể cập cảng an toàn để đưa đón du khách lên đảo.

Thương mại còn phân tán, xã đảo hiện chưa có chợ tập trung. Hoạt động mua bán hàng hóa, thực phẩm thiết yếu của người dân chủ yếu diễn ra rải rác thông qua các xe đẩy lưu động quanh đảo. Chất lượng lưu trú khiêm tốn, các homestay và nhà nghỉ chỉ mới dừng lại ở mức đáp ứng nhu cầu ăn ở đơn giản với giá cả bình dân. Xã đảo hoàn toàn thiếu các cơ sở lưu trú chất lượng cao để phục vụ các đoàn khách lớn hoặc phân khúc khách hàng cao cấp…

Để Hòn Nghệ thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển đảo An Giang, địa phương đang chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn và kêu gọi nhà đầu tư đến với Hòn Nghệ. Ảnh: Hồng Cẩm

Để Hòn Nghệ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển đảo An Giang, địa phương đang chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, về hạ tầng. Xã tiếp tục đề xuất cấp trên tăng cường đầu tư hệ thống cầu cảng đồng bộ, hoàn thiện tuyến đường giao thông quanh đảo, nâng cấp nguồn điện, nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường, cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ phụ trợ nhằm phục vụ du khách tốt nhất.