Cô gái sắp lập kỷ lục người trẻ nhất đi hết 195 quốc gia

Sophia Lee, 21 tuổi, đến từ Mỹ, nuôi ước mơ lập kỷ lục thế giới từ nhỏ. Sau chuyến du lịch một mình đến Costa Rica năm 13 tuổi, cô quyết định theo đuổi mục tiêu đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới. Năm 14 tuổi, Lee biết đến kỷ lục Guinness dành cho người trẻ nhất ghé thăm 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận. Cô cũng cân nhắc mục tiêu này vì thích chinh phục thử thách lẫn đam mê du lịch.

Trong nhiều năm sau đó, Lee vẫn tiếp tục những chuyến đi một mình nhưng chưa chính thức theo đuổi kỷ lục. Năm 17 tuổi, khi đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia, cô mới quyết định bắt đầu hành trình một cách nghiêm túc. Lee nhận ra việc lập kỷ lục không chỉ đơn giản là đến một quốc gia.

Tổ chức Guinness yêu cầu người tham gia cung cấp tài liệu chứng minh sự hiện diện tại từng điểm đến, đồng thời phải chuẩn bị hồ sơ từ trước. Điều này khiến Lee phải quay lại nhiều quốc gia đã ghé thăm để bổ sung vào hồ sơ.

Sophia Lee lưu lại "bằng chứng" ở mỗi quốc gia ghé thăm. Ảnh: sophialeetravel

Đến giữa tháng 7, Lee đã đặt chân đến 189 trong số 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận. Cô kỳ vọng hoàn thành 6 điểm đến còn lại chậm nhất vào đầu tháng 8, gồm Mali, Chad và Venezuela cùng ba quốc gia khác.

Lee cho biết những quốc gia khó tiếp cận nhất đều được để dành cho chặng cuối vì thủ tục xin thị thực phức tạp, chi phí cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh.

Theo quy định của Guinness, người tham gia chỉ cần đặt chân đến một quốc gia là đủ điều kiện tính thành tích. Tuy nhiên, Lee đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân. Mỗi chuyến đi, cô đều cố gắng có một "trải nghiệm ý nghĩa" như thưởng thức món ăn địa phương, trò chuyện với người dân hoặc ghé thăm một địa danh tiêu biểu về thiên nhiên, lịch sử hay văn hóa.

Trong số 189 quốc gia đã đi qua, Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Afghanistan và Pakistan là những điểm đến để lại nhiều ấn tượng nhất với Lee.

Nữ du khách 21 tuổi tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Ảnh: sophialeetravel

Việc dành gần như toàn bộ tuổi thiếu niên để du lịch cũng khiến cô bỏ lỡ nhiều trải nghiệm quen thuộc như dạ hội, lễ tốt nghiệp hay những dịp sinh nhật cùng gia đình. Đổi lại, Lee có những người bạn ở nhiều nơi trên thế giới.

"Tôi có bạn ở Ấn Độ, Ghana và nhiều quốc gia khác, được kết nối với mọi người từ những nền văn hóa khác nhau là trải nghiệm tuyệt vời", cô nói.

Từ kinh nghiệm nhiều năm du lịch một mình, Lee cho rằng thế giới thực tế an toàn hơn nhiều so với hình dung của không ít người.

"Khi đi nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra ở mỗi quốc gia và nền văn hóa đều có rất nhiều người tốt bụng, hiếu khách", cô nói.

Nếu hoàn thành sáu quốc gia còn lại theo kế hoạch, Lee sẽ trở thành người trẻ nhất từng đặt chân đến toàn bộ 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, theo tiêu chuẩn của Guinness.