Góc chụp hình khu Bãi Cháy hút các 'nàng thơ' check in

Khoảng hơn một tuần qua, khu vực bên dưới chân cầu Bãi Cháy, thuộc phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, thu hút nhiều người dân địa phương lẫn du khách đến chụp hình. Khu vực được yêu thích nhất là bờ kè đá chạy dọc ven biển, gần bến phà cũ.

Khu vực bờ kè đá dưới chân cầu Bãi Cháy thu hút nhiều người dân, du khách đến chụp hình.

Khu vực này đang trong quá trình cải tạo, phần hàng rào được gỡ ra để chờ sơn sửa, vô tình tạo không gian thoáng đãng, trở thành góc check in thu trọn khung cảnh cầu Bãi Cháy, vòng quanh mặt trời Sun World - những biểu tượng du lịch của Quảng Ninh.

Nhiều thợ chụp hình cũng tập trung tại khu vực này, chủ yếu phục vụ các nhóm du khách đông, muốn có hình kỷ niệm với góc chụp biểu tượng của thành phố biển, giá chụp ảnh 10.000 đồng/ tấm.

Phần lan can chờ cải tạo, lắp đặt được gỡ xuống, đặt gần bờ kè.

Trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hạ Long, nhiều người dùng mạng xã hội cũng mách nhau cách tạo dáng, khung giờ để có được những bức hình đẹp. Bên cạnh đó, nhiều "nàng thơ" cũng kháo nhau tranh thủ đến check-in sớm, trước khi phần rào chắn được lắp đặt trở lại để đảm bảo an toàn.

Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất﻿ là vào những buổi chiều nắng đẹp, trời trong xanh. Khung giờ từ 17h trở đi nắng dịu hơn và dễ dàng "săn" được khung cảnh hoàng hôn buông xuống mặt vịnh di sản. Nếu may mắn, du khách còn có thể bắt trọn khoảnh khắc những chiếc tàu du lịch hiện đại, sang trọng từ ngoài khơi chậm rãi tiến về bờ, tạo thêm điểm nhấn cho khung hình.

Trung Hiếu check in góc 'sống ảo' đang hot ở quê nhà nhân dịp về Hạ Long nghỉ cuối tuần.

"Thỉnh thoảng mới về thăm nhà nên tôi cũng muốn có bức hình khoe với bạn bè, làm kỷ niệm. Hơn nữa, tôi nghe nói nếu không qua sớm, vài hôm nữa họ sẽ lắp lại lan can, khó còn dịp nào để đu trend nữa", Trung Hiếu, 21 tuổi, từ Hà Nội về Hạ Long nghỉ cuối tuần, cho biết.

Thu Hằng, 32 tuổi, cùng nhóm bạn từ Hà Nội xuống Quảng Ninh du lịch cho biết: "Tôi không hề biết góc chụp này đang hot nhưng đi dạo khu vực này thấy nhiều người tụ lại chụp hình nên chúng tôi cũng dừng lại check in. Từ đây có thể thấy được cầu Bãi Cháy, cáp treo hay khu vực bến tàu du lịch rất đẹp, chỉ cần thời tiết thuận lợi là có thể có những bức hình ưng ý rồi".

Góc 'sống ảo' được yêu thích nhờ khung cảnh thoáng đãng, vừa có thể lấy hình biển lại dễ dàng thu trọn các công trình biểu tượng của thành phố du lịch.