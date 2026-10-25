Concert BigBang có thể giúp du lịch Hà Nội thu 800 tỷ đồng

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc AZA Travel, nhận định concert BigBang diễn ra trong hai ngày 24-25/10 có khả năng tạo tác động kinh tế đáng kể đối với du lịch thủ đô. Nếu tính tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày diễn ra sự kiện theo phương pháp thống kê tương tự concert Blackpink năm 2023, con số có thể đạt 650-800 tỷ đồng.

Khi Blackpink đến biểu diễn vào tháng 7/2023, thành phố đón khoảng 170.000 lượt khách trong hai ngày, tổng thu 630 tỷ đồng, bình quân mỗi lượt khách chi tiêu 3,7 triệu. Với BigBang, ông giả định 175.000-190.000 lượt khách, mức chi tiêu 3,7-4,2 triệu đồng mỗi lượt. "Đây là phép tính theo các kịch bản giả định, chưa phải dự báo chính thức", ông nói.

Người hâm mộ Việt đến sân bay đón BigBang, tối 23/10. Ảnh: Giang Huy

170.000 lượt của concert Blackpink là toàn bộ khách du lịch đến Hà Nội trong hai ngày, còn khán giả dự concert đạt 67.000-70.000 người, trong đó khoảng 3.000 khách quốc tế. Với BigBang, ban tổ chức chưa công bố số vé. Sân Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ, nên hai đêm có thể đón ước tính 70.000-80.000 lượt khán giả, tương đương hoặc nhỉnh hơn concert Blackpink.

Số liệu từ hàng không và lưu trú củng cố nhận định này. Theo Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội giai đoạn 23-26/10 tăng 74%, hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đợt mở bán vé sớm, lượng đặt vé máy bay và khách sạn tăng gấp 6 lần mức trung bình ngày. Nhiều khách sạn quanh Mỹ Đình kín phòng.

Ông Đạt lưu ý 650-800 tỷ đồng là tổng thu du lịch hai ngày, không phải doanh thu tăng thêm nhờ BigBang: "Ngay cả khi không có concert, Hà Nội vẫn đón lượng khách và có doanh thu du lịch thường xuyên", ông nói.

Theo ông Trịnh Lê Anh, Trưởng bộ môn Quản trị sự kiện, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhóm "du khách sự kiện", tức người đến Hà Nội chủ yếu để dự concert, tạo nguồn thu đáng kể. Lịch trình của họ xoay quanh ngày diễn, sẵn sàng chi lớn trong thời gian ngắn cho vé, máy bay, khách sạn, ăn uống. "Du khách giờ đây mua cảm xúc chứ không chỉ mua một dịch vụ", ông nói.

Ông Đạt cho rằng giá trị lớn nhất là biến khán giả thành du khách, kéo dài thời gian lưu trú để chi tiêu lan tỏa sang phố cổ, ẩm thực, điểm tham quan ngoại thành.

Tuy nhiên, TS Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT, cho rằng lượng khán giả đông hay giá dịch vụ tăng chưa đủ phản ánh hiệu quả. Theo bà, Hà Nội cần xác định khoản chi tiêu mới thực sự do concert tạo ra, phần doanh thu giữ lại trong nền kinh tế địa phương, số đêm lưu trú tăng thêm, đồng thời tính cả chi phí như ùn tắc giao thông, tăng giá, ảnh hưởng với khách thường.

Bà dẫn chứng Liverpool, Anh, đã có nghiên cứu độc lập sau khi đăng cai cuộc thi âm nhạc Eurovision 2023 về chi tiêu của du khách, trải nghiệm người tham dự, chất lượng sống của cư dân và hiệu quả phối hợp giữa các bên.

Ông Lê Anh nhận xét phần lớn doanh nghiệp du lịch vẫn "bị động hưởng lợi" thay vì xây dựng sản phẩm quanh concert, như gói vé, khách sạn, xe đưa đón hoặc kết hợp ca trù, múa rối nước, tour ẩm thực. Ông cho rằng rào cản là doanh nghiệp lữ hành khó tiếp cận vé vì vé bán trực tuyến và hết nhanh. Ông đề xuất Hà Nội và các địa phương khác trong tương lai nên điều phối để ban tổ chức dành 5-10% số vé cho doanh nghiệp đủ năng lực, chỉ bán kèm chương trình, minh bạch và có cơ chế hoàn trả vé tồn.

BigBang biểu diễn tại Coachella 2026, Mỹ. Ảnh: Coachella

Về dài hạn, ông Lê Anh chỉ ra bốn nút thắt: thiếu trung tâm biểu diễn đa năng chuẩn quốc tế, liên kết công tư còn hạn chế, thủ tục cấp phép chưa số hóa, năng lực quản trị đám đông và giao thông còn yếu.

Bà Daisy Kanagasapapathy cho rằng Việt Nam có lợi thế về thị trường người hâm mộ trẻ và chi phí cạnh tranh, nhưng vẫn đi sau Singapore, Bangkok về hạ tầng, quy trình cấp phép và khả năng quảng bá quốc tế.

Bà gợi ý tham khảo mô hình Copenhagen (Đan Mạch), nơi có đơn vị chuyên trách điều phối các sự kiện lớn giữa chính quyền và các bên liên quan, lựa chọn sự kiện dựa trên lợi ích dài hạn với người dân và doanh nghiệp địa phương. Theo bà, Việt Nam cần xây dựng chiến lược khai thác địa điểm biểu diễn quanh năm, minh bạch hệ thống bán vé và phát triển sản phẩm kết hợp âm nhạc với du lịch.

Từ định hướng phát triển du lịch âm nhạc trên phạm vi cả nước, ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng các địa phương đăng cai cũng cần có cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả kinh tế của từng sự kiện, qua đó xây dựng chiến lược khai thác phù hợp.

"Hà Nội cần xây dựng hệ thống thống kê và đánh giá tác động kinh tế của các sự kiện lớn để biết concert tạo ra bao nhiêu khách du lịch mới, bao nhiêu đêm lưu trú tăng thêm, bao nhiêu doanh thu thực sự phát sinh và những lĩnh vực nào được hưởng lợi nhiều nhất", ông Đạt nói.