Đây là đợt băng giá đầu tiên được ghi nhận tại địa phương trong năm 2026.

Đỗ Quyết Chiến, 21 tuổi, quản lý khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise Resort Y Tý, cho biết băng giá bắt đầu xuất hiện từ đêm 28/11, khi nhiệt độ tại khu vực có thời điểm giảm xuống khoảng 3 độ C. Đến khoảng 8h hôm sau, trời có nắng, nhiệt độ tăng lên 5-7 độ C nhưng lớp băng vẫn chưa tan hết, bám trên cành cây, ngọn cỏ và các bề mặt ngoài trời.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, điểm cao nhất khoảng 2.123 m. Dịp cuối tuần này, nơi đây đón khoảng 100 khách lưu trú và tham quan. Khung cảnh cây cỏ phủ băng trắng xóa khiến nhiều du khách thích thú.

Băng giá phủ trắng cây cỏ ở Y Tý, du khách thích thú chụp ảnh. Ảnh: Cloud Paradise Resort Y Tý

Năm 2025, hiện tượng này được ghi nhận lần đầu vào ngày 25/11, kéo dài khoảng 2-3 ngày. Tháng 1/2024, Y Tý từng có tuyết rơi dày 1-2 cm, bắt đầu từ khoảng 18h và tan vào 6h sáng hôm sau.

Băng giá tạo cảnh quan thu hút du khách nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chính quyền xã Y Tý khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống rét cho người, gia súc và bảo vệ cây trồng nhằm hạn chế thiệt hại.

Y Tý là xã vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cách trung tâm Sa Pa khoảng 100 km. Nơi đây nổi tiếng với địa hình núi cao, những thung lũng ruộng bậc thang, biển mây và khí hậu lạnh quanh năm. Vào mùa đông, nhiệt độ thường xuống thấp, một số khu vực có thể xuất hiện băng giá, thậm chí tuyết rơi, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.