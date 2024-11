4 món mì phải thử khi đến Đài Loan

4 loại mì du khách nên thử khi đến Đài Loan được gợi ý dựa trên các tiêu chí như hương vị thơm ngon, dễ ăn, được nhiều người yêu thích và chấm điểm cao, nổi tiếng.

Mì bò

Mì bò cay được Taste Atlas ví như "niềm tự hào to lớn của người dân địa phương". Món ăn lý tưởng cho mùa đông này gồm thịt bò, nước dùng, rau, mì cùng gia vị.

Vào những năm 1940, nhiều người ở Trung Quốc đại lục đã di cư đến đảo Đài Loan sinh sống đã tạo ra món ăn này, sử dụng nước sốt ớt và hạt tiêu Tứ Xuyên trong quá trình chế biến.

Mì bò cay Đài Loan, gồm các miếng thịt bò thái lát, rau cải, trứng lòng đào, rong biển và rắc lên trên là một lớp ớt bột . Ảnh: Phương Anh

Mì bò hầm hiện có nhiều biến thể và có thêm các món ăn kèm như rong biển và đậu phụ khô om. Ngày nay, thậm chí còn có lễ hội mì bò thường niên được tổ chức tại Đài Bắc, nơi nhiều nhà hàng và đầu bếp cạnh tranh để giành danh hiệu "Mì bò ngon nhất''.

Mì hàu (bún hàu)

Món ăn là sự kết hợp của mì misua sợi mỏng và hàu ăn cùng nước dùng đậm đà, thơm mùi gia vị. Đầu bếp thường dùng mì misua đỏ nấu trong nước dùng cùng tỏi băm, vây cá ngừ, gừng, rượu gạo, nước sốt hàu, lá húng quế và bột ngô để nước thêm sánh mịn.

Mì hàu ngon nhất là dùng nóng, ăn kèm hàu chần và lòng lợn om, trộn với giấm gạo đen, nước tương và nước sốt ớt, phía trên rắc hành lá cắt nhỏ, rau mùi tươi.

Mì hàu Đài Loan ăn cùng hàu, dạ dày om. Ảnh: Enturists

Mì danzi (mì đòn gánh)

Thành phần chính của món ăn là mì, nước dùng có mùi thơm từ tôm, thịt lợn băm. Tùy từng nhà hàng, đầu bếp sẽ cho thêm vào bát mì những loại gia vị, lượng nguyên liệu bí truyền riêng để thu hút thực khách.

Được một ngư dân địa phương sống ở miền nam hòn đảo sáng tạo ra vào năm 1895, mang đi bán rong trên đường phố trên những chiếc quang gánh nên món ăn có tên gọi mì đòn gánh. Khác với các bát mì khác có khẩu phần lớn, mì danzi có suất ăn vừa phải, phù hợp là món ăn nhẹ.

Mì danzi gồm một con tôm to bóc vỏ, đặt giữa bát. Ảnh: Get me to taiwan

Mì lươn

Là đặc sản của Đài Nam, món ăn là sự kết hợp giữa sợi mì to dẹt, lươn chiên giòn kết hợp trứng lòng đào, trộn cùng một loại sốt màu nâu. Đây là món ăn đường phố lâu đời ở Đài Loan. Lươn được nêm với giấm gạo đen và nước tương rồi trộn đều ăn cùng mì và trứng.

Món ăn có vị ngọt, chua. Nước dùng được nấu cùng nấm mèo để tăng hương vị. Tại Đài Loan, món ăn đường phố này được bán trong các khu chợ đêm, quán ăn địa phương và cả nhà hàng cao cấp.

Nguồn: [Link nguồn]