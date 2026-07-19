Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Nổi bật trong đoàn diễu hành là 10 xe hoa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, sản vật, du lịch và khát vọng phát triển của Khánh Hòa với các chủ đề như: Vịnh ngọc sắc màu - Bản tình ca đại dương; Biển bạc - Mùa vàng thủy sản Khánh Hòa; Tinh hoa sản vật Xứ trầm - Biển yến; Dấu ấn di sản - Hồn Việt giữa biển xanh; Du lịch xanh - Khánh Hòa số hóa, kết nối toàn cầu; Thiên đường nghỉ dưỡng - Chạm tới đẳng cấp quốc tế; Khánh Hòa công nghiệp - Động lực kinh tế; Nguồn sáng tương lai - Năng lượng xanh Khánh Hòa; Đô thị biển hiện đại - Thành phố tương lai.

Trên các xe hoa có sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho đoàn diễu hành.

Người đẹp và mô hình di tích văn hóa Chăm diễu hành trong sự chào đón của du khách

Trong hơn 90 phút, người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội với những vũ điệu carnival, các màn hóa trang thành nàng tiên cá, sinh vật biển, ngư dân, chim yến, đồng bào Chăm, Raglai... Bên cạnh đó là màn diễu hành của hàng chục ô tô cổ, mô tô phân khối lớn và patin LED, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động bên bờ vịnh Nha Trang.

Dàn mô tô phân khối lớn dẫn đầu đoàn diễu hành

Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2025 - Chelsea Fernande chào người dân và du khách

Trên tuyến đường Trần Phú, các vũ công trong trang phục nàng tiên cá nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người dân và du khách

Tham gia diễu hành còn có các học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 30 dân tộc anh em sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng ghi lại kỷ niệm đẹp tại phố biển Nha Trang

Không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt trên ra tại trung tâm du lịch Nha Trang