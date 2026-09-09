15 mâm cơm đầu thu của mẹ đảm Hà Nội

Tháng 9, khi thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển từ hè sang thu, chị Vũ Thu Hương ưu tiên những bữa cơm có cả món đậm vị lẫn rau, canh thanh mát. Thực đơn được chị thay đổi thường xuyên giữa thịt, cá, hải sản và rau củ để các thành viên không ngán.

Mâm cơm cuối tuần gồm mực nướng cuốn lá lốt, dứa, ớt chuông, tôm rang mặn ngọt, canh hoa thiên lý rau ngót nấu tôm và cà muối, kết hợp món đậm đà với canh thanh mát.

Chị Hương chuẩn bị bữa cơm với mực hấp sả gừng, bò cuốn lá lốt, nem chua, rau sống cuốn bánh tráng và canh bí băm nấu tôm.

Theo chị Hương, một mâm cơm nhà không nhất thiết phải nhiều món hay chế biến cầu kỳ. Chị thường dựa vào sở thích của gia đình, nguyên liệu có sẵn và thời gian trong ngày để lựa chọn món phù hợp.

Tháng 9 cũng là lúc nhiều loại rau củ, hoa trái quen thuộc bước vào mùa hoặc ngon hơn khi thời tiết chuyển thu. Chị Hương tận dụng hoa thiên lý, rau ngót, bí, các loại rau củ... để tạo vị thanh mát và cân bằng những món thịt, cá, hải sản.

Mâm cơm gồm cá nướng nguyên con, thịt xá xíu, đậu phụ sốt cà chua thịt băm và canh rau nấu thịt.

Mâm cơm mang đậm vị dân dã với cua đồng chiên lá lốt, thịt kho trứng lòng đào, rau muống luộc và phần nước luộc rau làm canh. Chị Hương dùng thêm hai loại nước chấm cay, tạo vị đậm đà cho những món quen thuộc ngày đầu thu.

Có hôm chị Hương đổi vị cho cả nhà bằng loạt món dân dã, nhiều rau thơm: ốc nhồi thịt hấp lá gừng, khế trộn chua cay, rau sống ăn kèm và một món ốc nấu chuối đậu. Sả, lá lốt, tía tô, gừng, khế...

Mâm cơm với cá kho, thịt đông ăn kèm rau sống, dưa cải muối và bát canh vịt nấu khoai sọ. Vị chua của dưa cải và rau xanh giúp cân bằng các món nhiều đạm, tạo cảm giác dễ ăn hơn.

Đĩa hồng ngâm vàng ươm mang không khí tháng 9 vào mâm cơm nhà chị Hương. Bữa ăn còn có cá nấu canh chua, chả lá lốt, đậu phụ chiên sả và rau luộc, kết thúc bằng những miếng hồng giòn ngọt đúng mùa.

Mâm cơm kết hợp cá, thịt bò xào khoai tây cùng canh rau củ gồm súp lơ, cà rốt, khoai tây. Chị thêm bát cà muối chua cay, món phụ dân dã giúp bữa ăn đậm đà, dễ đưa cơm.

Mâm cơm đổi vị với lòng nhồi, cá nướng, lạc rang, salad và canh bí nấu tôm. Các món nhiều đạm được ăn cùng lượng rau xanh khá phong phú, thêm hai loại nước chấm để thay đổi khẩu vị.

Bữa cơm phong phú với thịt nướng thái lát, tôm rim, trứng chiên hàu, măng xào và canh nấm đậu phụ. Thay cơm trắng, gia đình dùng gạo lứt, các món đậm vị được ăn kèm rau xanh để bớt ngấy.

Mâm cơm mang nhiều hương vị dân dã với lưỡi lợn luộc, nhộng rang, lạc rang, mướp luộc và rau củ muối chua.

Một lựa chọn cho ngày muốn đổi vị là chân gà sốt đậm đà, thịt bò xào măng, rau cải luộc ăn cùng trứng và bắp cải trộn. Mâm cơm có thêm chim quay và bát canh thanh nhẹ, kết hợp nhiều cách chế biến từ luộc, xào đến quay, rim.

Mâm cơm có sắc màu đầu thu với cá hấp, chả, bí đỏ xào và canh khoai mỡ nấu sườn. Nho xanh được dùng làm món tráng miệng, bổ sung vị ngọt mát sau các món chính.