5 mâm cơm gia đình chồng nấu, vợ yêu, giúp gắn kết tình cảm gia đình

Là một người yêu bếp, chị Emma có những chia sẻ khiến nhiều người đồng tình. Chị vui vẻ kể rằng vào những ngày cảm thấy mệt mỏi hoặc những dịp đặc biệt dành cho phụ nữ, mình sẽ được “đặc cách” không phải vào bếp. Khi đó, người đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng sẽ là chồng.

“Vợ chồng mình không có quan niệm phải tặng nhau những món quà thật đắt tiền vào các ngày lễ. Với bọn mình, sự quan tâm và giúp đỡ nhau trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày đã là món quà quý giá rồi. Những lúc mình mệt hoặc vào những ngày đặc biệt, chồng sẽ chủ động vào bếp để mình được nghỉ ngơi”, chị Emma chia sẻ.

Theo chị, việc đàn ông vào bếp không nhất thiết phải chờ đến ngày lễ hay dịp đặc biệt. Trong cuộc sống hôn nhân, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, người chồng hoàn toàn có thể san sẻ công việc nhà với vợ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về mặt công việc, mà còn là cách thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho người bạn đời.

Những bữa cơm do chồng chị nấu thường không quá cầu kỳ. Các món ăn chủ yếu được lựa chọn theo tiêu chí nhanh gọn, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Còn chị sẽ đảm nhận phần trình bày món ăn sao cho đẹp mắt để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

“Cơm chồng nấu thì chủ yếu là những món đơn giản thôi, miễn nhanh gọn là được. Còn mình phụ trách khoản bày biện cho đẹp rồi chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Niềm vui của gia đình mình trong những ngày lễ cũng chỉ giản dị như thế thôi nhưng lại rất vui và đáng nhớ”, chị kể.

Qua những mâm cơm ấy, điều đọng lại không chỉ là hương vị món ăn mà còn là cảm giác được yêu thương và sẻ chia. Bởi trong một gia đình hạnh phúc, đôi khi những hành động nhỏ như thay nhau vào bếp, cùng chuẩn bị bữa cơm hay đơn giản là để người kia có thêm chút thời gian nghỉ ngơi cũng đủ khiến đối phương cảm thấy được quan tâm.

Có lẽ chính những điều bình dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình mỗi ngày. Và với chị Emma, những mâm cơm do chồng nấu không chỉ là bữa ăn thường nhật mà còn là những kỷ niệm đẹp, chứa đựng sự đồng hành và yêu thương trong cuộc sống vợ chồng.

Dưới đây là những mâm cơm gia đình do chồng chị làm, mời bạn đọc tham khảo cho bữa ăn gia đình:

5 mâm cơm gia đình chồng nấu, vợ yêu, giúp gắn kết tình cảm gia đình

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5: