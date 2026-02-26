Xuyên đêm nướng nghìn con cá lóc, kịp giờ đẹp cúng vía Thần Tài

Từ 21h ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch), các bếp nướng cá lóc khu vực chợ Hoá An (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu đỏ lửa. Người dân tất bật chuẩn bị nướng hơn nghìn con cá để kịp giao trước giờ đẹp cúng vía Thần Tài.

Khi trời đã về khuya, làn khói trắng đục cuồn cuộn bay lên giữa ánh lửa bập bùng. Mùi cá lóc nướng thơm lừng, hòa cùng tiếng quạt tay phành phạch.

Anh Lê Sao Hè vừa trở từng con cá trên bếp than đỏ rực, vừa chăm chú quạt lửa, canh độ chín. Những con cá lóc được xiên cây mía, da dần chuyển màu vàng ruộm.

“Phải canh lửa đều tay, không quá lớn để tránh cháy sém, cũng không quá nhỏ khiến cá khô. Cá đạt chuẩn là da vàng đều, thịt chín tới nhưng vẫn giữ được độ ngọt”, anh Hè chia sẻ.

Toàn bộ số cá được nhập từ miền Tây lên ngay trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon. Đợt cao điểm này, anh nhập khoảng 2 tấn cá gần 1.500 con, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

“Ngày Thần Tài ở miền Nam, nhiều gia đình có thói quen cúng cá lóc nướng. Nhu cầu tăng mạnh nên chúng tôi phải làm xuyên đêm mới kịp giao cho khách trước giờ đẹp sáng mùng 10”, anh nói.

Gia đình anh Hè đã có 12 năm gắn bó với nghề bán cá lóc nướng. Anh cho biết, nghề được người anh ở TP Cần Thơ truyền lại, từ kinh nghiệm chọn cá, xiên cá sao cho thẳng. Mỗi mẻ cá nướng kéo dài khoảng 30-40 phút.

Để kịp phục vụ lượng khách tăng đột biến, nhiều cửa hàng chủ động nướng sơ từ trước, khi khách đến mua sẽ làm nóng lại để cá luôn nóng hổi, giữ được hương vị thơm ngon.

Để kịp chuẩn bị hơn nghìn suất cá lóc nướng giao trước giờ đẹp sáng mùng 10 tháng Giêng, anh Hè phải huy động 15 người trong gia đình cùng tham gia.

Người nhóm lửa, người xiên cá, trở cá; người rửa rau, chia bún, chuẩn bị bánh tráng và pha nước chấm… Mỗi người một việc, làm liên tục cả ngày lẫn đêm mới kịp phục vụ lượng khách tăng đột biến trong dịp vía Thần Tài.

Cá lóc nặng khoảng 1,2-1,4kg được làm sạch, dùng thân cây mía xiên dọc rồi dựng quanh bếp than để nướng chín đều. Giá bán dao động 150-160.000 đồng/con tùy trọng lượng.

Khi có khách mua, cá được làm nóng, thêm mỡ hành và gói kín bằng giấy bạc để giữ nhiệt, đảm bảo còn nóng hổi khi bày lên mâm cúng vía Thần Tài.

Chị Thúy, một tiểu thương tại chợ cho biết, lượng khách thường tăng đột biến vào khung “giờ đẹp” sáng mùng 10 tháng Giêng. Từ rạng sáng, nhiều người đã tìm đến đặt mua cá để kịp chuẩn bị mâm cúng.

“Từ khoảng 5-9h sáng là đông nhất. Ai cũng tranh thủ mua cá kịp giờ đẹp cúng vía Thần Tài nên chúng tôi phải làm liên tục, người hâm nóng cá, người rưới mỡ hành, người gói giấy bạc”, chị Thúy chia sẻ.

Hơn 0h5 hôm nay (mùng 10 tháng Giêng), ông Trần Viết Thắng (ngụ phường Biên Hòa) đã tranh thủ ghé mua cá. Ông kiên nhẫn chờ đợi để chọn cho mình con cá vừa ra lò, vàng đều và ưng ý nhất.

Ông cho biết, năm nào gia đình cũng chuẩn bị cá lóc nướng để cúng Thần Tài, với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt.

“Biết sáng sớm sẽ rất đông nên tôi đi mua từ khuya cho chắc. Có cá sẵn ở nhà, sáng chỉ việc bày lên mâm cúng cho kịp giờ đẹp”, ông Thắng chia sẻ.