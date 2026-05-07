Nữ du khách Nhật ăn phở suốt 3 ngày trong lần đầu tiên đến Việt Nam

Hai du khách Nhật trong phóng sự của đài FBS.

Video do đài truyền hình FBS của Nhật Bản đăng tải hôm 6/5 ghi lại trải nghiệm của hai người phụ nữ vừa trở về từ Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ. Trong phóng sự thực hiện tại sân bay Fukuoka, cả hai đội nón lá và kể về chuyến đi 3 ngày 2 đêm.

Họ cho biết đây là lần đầu đến Việt Nam với mong muốn "thử thách bản thân" ở một nơi chưa từng quen thuộc. Kết quả là cả hai đều ngạc nhiên vì mọi thứ ở Việt Nam có mức giá dễ chịu đồng thời mê mẩn món phở thơm ngon.

"Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là phở. Tôi đã ăn phở cả 3 ngày trong chuyến đi", một nữ du khách nói trong video.

Hai người cho biết thử cả phở bò lẫn phở gà và yêu thích hương vị nước dùng đậm đà, thơm, dễ ăn. Ngoài đồ ăn, mức chi tiêu tại Việt Nam cũng khiến họ bất ngờ.

Cô cũng bày tỏ sự hài lòng từ nơi lưu trú cho đến các dịch vụ spa, ăn uống, quà lưu niệm: "Chúng tôi đã ở một khách sạn 5 sao có hồ bơi, một nơi tuyệt vời mà tôi không đủ khả năng chi trả nếu ở Nhật. Nó chỉ khoảng 12.000 yên. Đồ ăn, quà lưu niệm, spa và khách sạn đều rất đáng tiền và tôi rất hài lòng".

Khách sạn mà hai người phụ nữ Nhật Bản đã ở khi đến chơi Việt Nam.

Trong Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản 2026 tại TP HCM hôm 6/3, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết Nhật Bản nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế trọng điểm của thành phố. Năm 2025, TP HCM đón gần 385.000 lượt khách Nhật, tăng mạnh so với khoảng 300.000 lượt của năm 2024. Giai đoạn 2022-2025, lượng khách Nhật đến TP HCM tăng trưởng trung bình khoảng 28% mỗi năm. Đại diện Sở Du lịch TP HCM nhận định điều này cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục thu hút du khách Nhật nhờ chi phí hợp lý, chính sách visa thuận lợi và chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện.