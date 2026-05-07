Cảnh sắc lạ thường ở Sơn La

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, những cơn mưa đầu mùa như “đánh thức” những đồi cà phê nở hoa trắng trời. Từ Chiềng Mai, Chiềng An, Mường Chanh đến Muổi Nọi, Nậm Lầu, sắc hoa trắng tinh khôi phủ kín sườn đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Ghi nhận tại xã Chiềng Ban, vùng trọng điểm cà phê Arabica của tỉnh Sơn La sau mưa, hoa nở dày đặc trên từng cành, trải dài khắp các triền đồi. Những tuyến đường bê tông len lỏi giữa nương cà phê giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, chiêm ngưỡng mùa hoa vốn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Theo người trồng cà phê, mỗi năm cây ra hoa từ 2-3 đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 7-10 ngày. Đợt hoa thứ ba vào cuối tháng 4 có ý nghĩa quan trọng, quyết định lớn đến tỷ lệ đậu quả của vụ mới. Chính sự ngắn ngủi ấy khiến mùa hoa trở thành “khoảnh khắc vàng”, được nhiều người mong đợi.

Chị Cầm Thị Mòn - Giám đốc HTX cà phê xã Chiềng Ban - cho biết, chỉ sau vài đêm mưa, những đồi cà phê đang trải qua nắng hạn như bừng tỉnh, đồng loạt bung nở. Hoa cà phê Arabica có năm cánh trắng muốt, nhụy vàng nhạt, kết thành chùm dày dọc thân cành. Khi nắng lên, sắc trắng phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác như “mây sà xuống núi”, làm bừng sáng không gian.

Chị Cầm Thị Mòn chia sẻ thêm, hoa đẹp nhất vào sáng sớm khi sương và giọt mưa còn đọng trên cánh. “Đứng giữa đồi hoa trắng, cảm giác rất yên bình. Hương thơm nhẹ khiến ai cũng muốn nán lại lâu hơn”, chị Mòn chia sẻ.

Không chỉ đẹp về thị giác, hoa còn mang hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết, lan tỏa mà không nồng gắt. Đây cũng là thời điểm ong rừng kéo về hút mật, tạo nên mật ong hoa cà phê với hương vị đặc trưng.

Hoa cà phê nở đẹp cũng thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm không gian cà phê mùa hoa. Chị Hoàng Ngọc Ánh (xã Chiềng Mai) cho biết, lần đầu chứng kiến đồi cà phê nở trắng, chị có cảm giác như lạc vào miền tuyết: “Hoa không rực rỡ nhưng tinh khôi, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái”.

Anh Đỗ Ngọc Tuấn (xã Chiềng An) cho rằng, đến Sơn La đúng mùa hoa nở là một may mắn. Những đồi cà phê nối tiếp nhau, trắng xóa, trải dài tạo nên khung cảnh vừa gần gũi, vừa kỳ vĩ.