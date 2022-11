Những thực phẩm nào không nên kết hợp với củ cải trắng?

Nhân sâm: Nhân sâm và củ cải trắng đều bổ dưỡng cho sức khỏe nhưng lại có tính đối kị. Trong khi củ cải trắng là thực phẩm có tính hàn, nhân sâm lại có tính nóng. Kết hợp hai thực phẩm này với nhau không gây ra phản ứng bất lợi như ngộ độc hay dị ứng nhưng làm mất toàn bộ dinh dưỡng cũng như lợi ích của cả hai.

Quả cam: Bạn không nên ăn củ cải trắng cùng cam vì chất flanovoid trong cam và thiosulfate trong củ cải trắng khi gặp nhau sẽ tạo ra phản ứng hóa học, có thể tạo nên một lượng lớn thiocyanate. Nếu chất này có quá nhiều trong cơ thể thì sẽ làm suy giảm chức năng tuyến giáp, tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ.

Cà rốt: Củ cải trắng chứa hàm lượng lớn vitamin C, rất tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, cà rốt lại chứa một loại enzyme gọi là axit ascorbic, có thể phá hủy vitamin C. Vì thế, nếu ăn chung thì lượng vitamin C trong củ cải trắng sẽ bị phân hủy.

Nấm: Kết hợp củ cải trắng với nấm sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh về da. Nếu ăn chung hai thực phẩm này với một lượng lớn thì có thể dẫn đến mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của lá lách, dạ dày.

Bên cạnh đó, những người sức khỏe yếu hoặc đang bị tiêu chảy ăn củ cải trắng với nấm sẽ khiến triệu chứng tiêu chảy càng nặng hơn và khả năng phục hồi thể chất kém hơn.

Lê, táo, nho: Nếu đang có ý định làm nước ép kết hợp củ cái trắng với lê, táo, nho thì bạn nên từ bỏ ngay. Hàm lượng cetan đồng có trong các loại quả này sẽ phản ứng với axit cianogen từ củ cải trắng, gây ra triệu chứng bướu cổ, suy tuyến giáp nặng nếu uống thường xuyên.

Mộc nhĩ: Củ cái trắng chứa nhiều enzym, còn mộc nhĩ chứa nhiều hoạt chất sinh học, kết hợp với nhau sẽ khiến người có cơ địa nhạy cảm bị viêm da. Do đó, tốt nhất bạn không nên ăn cùng lúc hai thực phẩm này.

