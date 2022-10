Những thực phẩm "đại kỵ" với dưa hấu, tuyệt đối không ăn chung kẻo ngộ độc, suy nhược lá lách

Dưa hấu có khoảng 92% nước, không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe và sắc đẹp.

Loại quả này không chứa chất béo và là nguồn vitamin A, B6 và C tuyệt vời, chứa kali và các hóa chất thực vật có lợi như lycopene và citrulline. Hàm lượng chất xơ trong dưa hấu rất tốt cho giảm cân. Loại trái cây thịt đỏ này tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều, hoặc với một số người mắc bệnh, ăn dưa hấu có thể sẽ gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể.

Những người không nên ăn dưa hấu

Người viêm loét dạ dày

Bệnh viêm loét dạ dày được Đông y cho là do âm suy, nóng trong gây nên. Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài.

Người chức năng thận kém

Thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể, thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính.

Người mắc bệnh tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất. Vì thế, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng.

Sản phụ

Sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tỳ vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và suy nhược. Đây là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu.

Người bị cảm lạnh

Dưa hấu là loại quả có tính hàn, giải nhiệt, được chế biến thành nước giải khát trong mùa hè mà rất nhiều người ưa thích, đây là loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước, đau họng nặng hơn…

Loét miệng

Theo quan niệm của Đông y, nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Lúc này, nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng, gây thiếu nước ở khoang miệng, làm cho miệng khô, nóng trong, khó điều trị bệnh tận gốc.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với dưa hấu, tuyệt đối không nên ăn chung

Thịt dê

Thịt dê có mùi vị thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng nên được chế biến thành nhiều với món với công dụng bổ dưỡng cho sức và giúp cơ thể giữ ấm tự nhiên.

Tuy nhiên sau khi ăn thịt dê và bạn tráng miệng bằng dưa hấu thì sẽ dễ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn. Bởi vì thịt dê mang tính nóng, vị ngọt còn dưa hấu lại là tính lạnh. Việc kết hợp sẽ bị tổn thương khí, khiến bên trong cơ thể không thích nghi được tính nóng - lạnh cùng 1 lúc, gây ra các triệu chứng về rối loại tiêu hoá, đau dạ dày và nặng hơn là dẫn tới ngộ độc thực phẩm.

Các loại thịt chứa lượng đạm cao

Thịt là món ăn phổ biến, vì thế mà nhiều lúc vô ý bạn kết hợp thịt với dưa hấu trong 1 bữa ăn, điều này lại vô tình khiến chất dinh dưỡng trong cả 2 loại thực phẩm bị giảm đi và còn ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Lí do bởi vì thịt có tính nóng, nhiều protein khi kết hợp với dưa hấu có tính lạnh và chiếm tới 94% là nước, với lượng nước lớn như vậy nó sẽ làm loãng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein khiến dịch dạ dày tăng lên, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó còn rất nguy hiểm với những ai đang mắc chứng bệnh suy nhược lá lách.

Chuối

Bạn không nên kết hợp chuối với dưa hấu bởi vì trong dưa hấu có hàm lượng đường cao, giàu kali và chuối cũng rất giàu kali.

Việc sử dụng 2 loại trái cây này sẽ khiến cơ thể dung nạp quá nhiều kali và không thể tiêu thụ hết được. Đối với những người suy thận vì kali được thải qua nước tiểu, khi suy thận kali bị ứ đọng trong cơ thể và khiến kali trong máu tăng cao trên 6,5mmol/l, từ đó có thể làm tim loạn nhịp, dẫn tới ngừng tim đột ngột, gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước.

Hải sản

Hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn, do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn như dưa hấu.

Bên cạnh đó, theo Đông Y, hải sản có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ, khi ăn hải sản cùng với dưa hấu có tính lạnh vào cơ thể sẽ tạo ra những kháng nguyên gây ra các triệu chứng chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi. Đặc biệt là cũng có thể gây ngộ độc như da nổi mẩn đỏ, ngứa, khó thở..

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho điều hòa ruột. Còn dưa hấu là nguồn cấp vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hai thực phẩm này kết hợp lại sẽ gây đầy bụng, khó tiêu.

Bởi vitamin C chiếm tỷ lệ lớn trong dưa hấu, có vai trò là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Khi kết hợp sữa chua với vitamin C trong dưa hấu sẽ đẩy lượng axit lên cao dễ gây hại cho người bị đau dạ dày.

Lâu ngày với sự kết hợp này sẽ ảnh hưởng và ăn mòn thành dạ dày gây ra các bệnh về dạ dày, đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm.

Kem

Dưa hấu và kem sẽ gây ảnh hưởng không tốt với sức khoẻ như bị rối loạn tiêu hoá, đau bụng,... bởi vì dưa hấu có tính hàn, lạnh khi kết hợp với kem lạnh sẽ tăng thêm mức độ lạnh bên trong cơ thể.

Nhiệt độ bên trong cơ thể vốn ổn định, khi gặp thực phẩm lạnh đột ngột sẽ khiến cơ thể bị tê cứng, không kịp thích nghi vì thế sẽ hỗn loạn và dẫn tới bị rối loạn tiêu hoá, lạo xạo trong bụng.

