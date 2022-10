4 thực phẩm "đại kỵ" với nho, tuyệt đối không ăn cùng nhau để tránh gây hại sức khỏe

Nhiều người có thói quen ăn nho thường bóc sạch vỏ và nhằn bỏ hạt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hãy tận dụng lớp vỏ và hạt của nho vì trong vỏ có chứa một lượng lớn hợp chất resveratrol, không chỉ giúp cơ thể con người ngăn ngừa các bệnh tim mạch mà còn nâng cao khả năng chống lại bệnh ung thư. Vỏ nho đỏ giàu polypenol giúp duy trì trạng thái tốt nhất cho hệ thống tim mạch. Vỏ nho tím chứa chất flavonoids giúp giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol có hại.

Các chuyên gia khuyên rằng nên ăn nho cả quả cùng với vỏ và hạt để cơ thể có thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, nho được phun thuốc trừ sâu trong quá trình trồng, vì thế có thể có dư lượng thuốc trừ sâu trên vỏ nho bán trong các cửa hàng trái cây.

Để đảm bảo tiêu thụ nho an toàn, không độc hại thì trước khi ăn chúng ta phải rửa thật sạch. Đầu tiên, hãy rửa sạch phần lớn bụi bẩn trên lớp biểu bì bằng nước sạch. Sau đó ngâm với nước muối nhạt trong vòng mười phút, cuối cùng bạn có thể ăn cả quả một cách an toàn.

Nếu bạn muốn mua nho tươi ngon không hóa chất bảo quản bạn nên chọn những chùm nho cuống còn tươi, có lớp phấn bám trên quả, đó là chùm nho ngon, còn xanh và mới. Nếu những chùm nho quả đã mềm nhũn, xuất hiện mùi lạ hoặc có các vết chấm lốm đốm trên quả nên loại bỏ ngay.

4 thực phẩm tuyệt đối không kết hợp cùng nho:

Không ăn nho khi uống sữa

Nho chứa các axit trái cây như axit tartaric, axit malic và axit xitric. Trong khi sữa có rất nhiều protein. Axit trái cây và protein kết hợp sẽ phản ứng với nhau để làm ngưng đọng protein.

Bên cạnh đó, một số thành phần trong sữa cũng sẽ phản ứng với vitamin C có trong nho, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ mà còn gây hại cho sức khỏe đường tiêu hóa. Trường hợp nặng có thể bị đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Do đó, để đảm bảo an toàn, chỉ nên ăn sau nho sau khi đã uống sữa được ít nhất 1 tiếng.

Không ăn nho cùng hải sản

Nho chứa nhiều axit tannic, trong khi các loại hải sản như cá biển, tôm biển, cua biển rất giàu chất dinh dưỡng protein và canxi. Nếu axit tannic kết hợp với protein không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein mà còn kích thích ruột và dạ dày, gây chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhiều triệu chứng khác.

Không ăn nho khi uống nhân sâm

Nhân sâm là loại dược liệu quý hiệu và có công dụng rất tốt với sức khỏe con người. Tuy vậy, trong quả nho lại chứa axit tannic, đây là một loại polyphenolic, khi thủy phân tạo ra glucose, axit gallic hoặc các axit polyphenolic khác nên khi ta ăn nho sẽ cảm nhận vị ngọt.

Loại axit này lại phản ứng với protein trong nhân sâm, làm biến đổi cấu trúc và gây hiện tượng kết tủa, làm giảm hiệu quả, chức năng của củ sâm đồng thời gây hại cho sức khỏe.

Không ăn cùng thực phẩm chứa nhiều kali

Nho vốn đã chứa nhiều kali, ăn cùng thức ăn nhiều kali nữa sẽ dễ gây tăng kali máu, gây co thắt đường tiêu hóa, đầy bụng hoặc tiêu chảy, thậm chí là rối loạn nhịp tim.

Thực phẩm giàu kali như tảo bẹ, rong biển, chuối, hạnh nhân và các loại đậu khác,… Nếu muốn ăn thêm nho thì phải đợi hai hoặc ba tiếng sau khi những loại thực phẩm này được tiêu hóa để đảm bảo an toàn.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/4-thuc-pham-dai-ky-voi-nho-tuyet-doi-khong-an-cung-nhau-de-tranh-gay-hai-suc-khoe-172221025155239314.htm