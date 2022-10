Những thực phẩm đại kỵ với hành tây, cần lưu ý khi ăn kẻo ngộ độc, sỏi thận

Hành tây là một loài thực vật thuộc họ hành có lớp vỏ màu nâu hoặc trắng hoặc đỏ. Hành tây là nguyên liệu không thể thiếu của nhiều món ăn trên thế giới nhờ hương vị hăng hăng ngọt ngọt, kích thích vị giác. Trong hành tây chỉ có rất ít calo nhưng lại giàu vitamin C, đồng thời cũng chứa nhiều hoạt chất chống viêm và có tác dụng chống oxy hóa cao.

Lợi ích khi ăn hành tây

Không chỉ thơm ngon, hành tây có nhiều công dụng hiệu quả cho sức khỏe con người, phải kể đến như:

Diệt khuẩn, ngăn ngừa cảm lạnh

Trong hành tây có phytoncide như allicin giúp diệt khuẩn mạnh, có khả năng chống lại virus cúm và phòng ngừa chứng cảm lạnh. Ngoài ra, hành tây cũng có thể giúp long đờm, lợi tiểu và tác dụng sát trùng.

Giúp tăng nhu động dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa

Hành tây có mùi thơm kích thích dạ dày tiết axit, làm tăng cảm giác ngon miệng, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, cải thiện chứng khó tiêu và mất cảm giác ngon miệng.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Trong hành tây có lượng selen và quercetin dồi dào giúp ngăn ngừa ung thư. Selenium là một chất chống oxy hóa ức chế sự phân chia và phát triển của các tế bào ung thư, còn quercetin có thể ức chế hoạt động của chúng.

Giúp hạ huyết áp hiệu quả

Có thể bạn chưa biết, hành tây là loại rau củ duy nhất có chứa prostaglandin A. Đây là chất làm loãng máu tự nhiên làm giảm độ nhớt của máu, giúp hạ huyết áp hiệu quả. Hành tây có lợi cho những người bị cao huyết áp, mỡ máu cao và các bệnh về tim mạch.

Những thực phẩm kỵ với hành tây bạn nên tránh

Rong biển

Trong hành tây có chứa nhiều Axit oxalic, do vậy khi ăn hoặc nấu hành tây chung với rong biển chứa nhiều Canxi – I-ốt, sẽ tạo ra chất Canxi-Oxalate có thể tạo nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Vì vậy, bạn hãy nhớ đừng nấu hành tây với rong biển.

Cá

Cá khi kết hợp với hành tây sẽ làm cho protein của cá bị kết tủa, lắng đọng ở dạ dày, vì thế sẽ gây ra hiện tượng khó tiêu, đầy bụng.

Tôm

Tương tự rong biển, hành tây kết hợp với tôm sẽ hình thành canxi oxalate, làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Do đó, khi nấu ăn không nên nấu hành tây chung với tôm.

Mật ong

Sự kết hợp giữa hành tây và mật ong có thể tạo ra chất gây tổn thương cho vùng mắt, nếu ăn lượng lớn, người dùng có thể bị mù. Vì thế, người nội trợ khi nấu ăn cần chú ý tuyệt đối không cho thêm mật ong vào món ăn, đồ uống có chứa hành tây và ngược lại.

Thịt cóc

Các chuyên gia cảnh báo, thịt cóc ăn chung với hành tây sẽ sinh độc, không có lợi cho sức khỏe. Trường hợp lỡ ăn hai thực phẩm này cùng lúc thì nên sắc 50 gram rau mã đề lấy nước uống để giải độc.

Những người không nên ăn hành tây

Người đau mắt đỏ

Theo Đông y, đau mắt đỏ do can phong nhiệt gây ra. Do đó, người bị bệnh này cần tránh các loại thực phẩm cay nóng như hành tây, ớt, tiêu, mù tạt…

Phụ nữ có thai bị xung huyết

Hành tây có thể khiến bà bầu bị ngứa da hoặc xung huyết. Do đó, khi gặp triệu chứng xung huyết trong thời kỳ mang thai, chị em nên tránh ăn loại thực phẩm này.

Người bị đau dạ dày

Người đau dạ dày ăn hành tây sống có thể bị chướng hơi, đau bụng. Trong trường hợp này nên nấu chín hành tây trước khi ăn.

Người huyết áp thấp

Hành tây có tính lạnh, có tác dụng hạ huyết áp do đó những người huyết áp thấp nên hạn chế ăn.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhung-thuc-pham-dai-ky-voi-hanh-tay-can-luu-y-khi-an-keo-ngo-doc-soi-than-post1481797.tpo