Bánh trung thu có các loại nào phổ biến? Những loại bánh trung thu ngon nào đang trở thành hot trend hiện nay?

Bánh trung thu là loại bánh xuất hiện trong dịp Tết trung thu ở Việt Nam. Bánh trung thu có dạng hình tròn, tượng trưng cho sự đầy đủ, no ấm và hạnh phúc của con người. Cho đến ngày nay, loại bánh này vẫn được xem như là món quà biểu tượng đặc trưng cho ngày Tết trung thu hàng năm. Ngoài các loại nhân bánh truyền thống như đậu xanh, hạt sen, sữa dừa,... thì có rất nhiều những loại bánh mới phù hợp với mọi lứa tuổi và nhu cầu khác nhau. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend hiện nay. Bạn có thể tham khảo và mua ngay những chiếc bánh đẹp nhất, mới nhất về làm quà biếu và tặng cho người thân nhé.

Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hottrend hiện nay (Ảnh: Đặng Hương)

Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend hiện nay

Bánh trung thu rau câu - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend

Khác với các loại bánh trung thu truyền thống khác, bánh trung thu rau câu có lớp vỏ bằng thạch rau câu mát lạnh. Loại bánh trung thu này khá dễ làm, không mất quá nhiều thời gian. Đặc biệt, bạn vẫn có thể thưởng thức một chiếc bánh trung thu tại nhà với nhiều loại nhân như: flan, trà xanh, đậu xanh, sầu riêng,...

Bánh trung thu rau câu

Bánh trung thu tỏi đen - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend

Bánh trung thu nhân tỏi đen cũng là một trong những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend hiện nay. Bánh Trung thu có phần vỏ được làm từ tỏi đen xay nhuyễn, dẻo và mềm. Ngoài ra, nhân bánh bao gồm các loại tỏi đen, đỗ đen, đỗ xanh, gà quay,... Trong đó, tỏi đen là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe, thích hợp để làm quà cho ông bà, cha mẹ.

Bánh trung thu tỏi đen có vỏ ngoài màu đen

Bánh trung thu tiramisu - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend

Một trong những loại bánh trung ngon đang trở thành hot trend được biết đến với ý nghĩa đề cao tình mẫu tử trong văn hóa Italia. Ý tưởng kết hợp hai nền ẩm thực Á - Âu đã tạo ra những chiếc bánh Trung thu Tiramisu với phần nhân làm từ đậu xanh, kem phô mai, bột ca cao hoặc cà phê hoàn toàn mới lạ, hấp dẫn.

Bánh trung thu tiramisu là một trong những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend hiện nay

Bánh trung thu tinh than tre - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend

Giữa vô vàn các loại bánh Trung thu truyền thống, bánh trung thu tinh than tre thơm ngon đẹp mắt như một làn gió mới cho những ai muốn thử những thứ mới lạ. Bánh trung thu tinh than tre là loại bánh trung thu đang trở thành hot trend vô cùng độc đáo bởi phần vỏ bánh có màu đen lạ mắt. Bên cạnh đó, bánh thơm nhẹ mùi than tre kết hợp với phần nhân có vị ngọt béo ngậy từ đậu xanh, phô mai càng tăng thêm phần hấp dẫn cho bánh. Đây là một trong những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend được rất nhiều người ưa chuộng.

Bánh thơm nhẹ mùi than tre kết hợp với phần nhân có vị ngọt ngọt béo ngậy từ đậu xanh, phô mai càng tăng thêm phần hấp dẫn cho bánh.

Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà

Những loại bánh trung thu phổ biến

Đối với những loại bánh trung thu ngon phổ biến hiện nay chủ yếu được chia làm hai loại: bánh dẻo và bánh nướng. Cả hai loại bánh này đều có nhân tương tự như nhau. Một số những loại bánh trung thu ngon phổ biến hiện nay có thể kể đến như:

Bánh nướng truyền thống (nhân thập cẩm) - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà

Bánh nướng truyền thống là một trong những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà được nhiều người lựa chọn. Bánh nướng truyền thống thường sẽ có hai phần: Phần vỏ bánh và phần nhân bánh.

Phần vỏ bánh được chế biến từ bột mì, bột nở, nước đường và dầu ăn. Bên cạnh đó, phần nhân bánh là sự kết hợp của những loại nguyên liệu như: lạp xưởng, trần bì, các loại hạt, mứt bí, mỡ đường, hạt sen, mè, chà bông, gà,...

Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà

Bánh nướng nhân đậu xanh - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà

Bánh nướng nhân đậu xanh cũng là một trong những loại bánh trung thu ngon thường được ưa chuộng bởi vị bùi bùi ngọt thanh dễ chịu. Bên cạnh đó, phần nhân đậu xanh được làm từ đậu xanh, đường, bột và có trứng muối. Nếu vào mùa thu, thưởng thức chiếc bánh nhân đậu xanh cùng tách trà nóng trong không khí se lạnh thì không gì tuyệt vời hơn.

Bánh nướng nhân hạt sen - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà

Cũng như các loại bánh trên, bánh nướng nhân hạt sen cũng là một trong những loại bánh trung thu ngon phổ biến hiện nay. Nhân bánh có độ bùi của đậu xanh và hạt sen, vị ngọt thanh, có mùi thơm của hạt sen dịu nhẹ. Bánh hạt sen là loại bánh được lựa chọn làm quà biếu người thân vì có độ bổ dưỡng cao và hàm lượng dầu mỡ ít hơn bánh thập cẩm.

Nhiều loại bánh trung thu 3D đang trở thành hottrend được lựa chọn làm quà biếu, bày cỗ trung thu (Ảnh: Đặng Hương)

Bánh nướng nhân trà xanh - Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend làm quà

Bánh nướng nhân trà xanh là một trong những loại bánh trung thu ngon đang "hot" trong vài năm gần đây. Bánh trung thu nhân trà xanh có mùi vị khá đặc trưng đến từ bột matcha trà xanh. Nhân bánh thường có hạt hạnh nhân (hoặc hạt óc chó), bột matcha và trứng muối. Bên cạnh đó, người ta còn sử dụng thêm các loại bột trà đen hoặc trà hương lài để làm nhân bánh.

Trên đây là một số những loại bánh trung thu đang trở thành hot trend hiện nay. Hy vọng qua bài viết của chúng tôi, bạn đọc sẽ có những thông tin hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách làm bánh trung thu và bày mâm cỗ trung thu trên Gia đình và Xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]