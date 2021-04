Mẹo nhổ sạch lông ngan trong tích tắc, không còn lông măng

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

So với lông vịt, lông gà thì lông ngan khó vặt hơn nhiều bởi chúng quá nhiều lông tơ, lông măng nhỏ. Vậy làm sao để làm sạch được lông ngan?

Dùng rượu và chanh để làm sạch lông ngan

Để công đoạn nhổ lông ngan dễ dàng hơn, trước khi cắt tiết, bạn hãy cho ngan uống một chút rượu hoặc chanh. Điều này sẽ làm cho thân nhiệt của ngan nóng lên, lỗ chân lông nở ra giúp bạn nhổ lông ngan dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chanh và rượu pha hòa vối để trụng ngan, sau đó mới tiến hành làm sạch lông. Sử dụng chanh và rượu như vậy còn giúp khử mùi thịt ngan khi chế biến.

Dùng nước rửa bát để vặt lông ngan

Bên cạnh công dụng rửa bát dĩa, nước rửa bát còn được dử dụng để nhổ lông ngan, lông gà.

Cách làm: Hòa một chút nước rửa bát vào nước sôi, sau đó nhúng ngan gà vào và tiến hành vặt lông. Nước rửa bát hòa cùng nước sôi sẽ giúp cho nhiệt độ nước tăng cao trong thời gian dài, từ đó công đoạn vặt lông gà cũng trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ áp dụng cho lông ngan, các mẹo trên còn có thể áp dụng cho tất cả các loại gà, vịt khác. Nếu cần nhổ lông ngan, gà vịt với số lượng lớn hơn, bạn có thể sử dụng máy vặt lông ngan.

Chỉ cần trụng ngan gà với hỗn hợp sôi, sau đó cho vào máy, chỉ 1-3 phút là bạn đã có 1 con ngan được chế biến sạch sẽ.

Tuyệt chiêu chọn ngan ngon, dễ vặt lông

Ngan bạn chọn đang ở độ tuổi nào? Bạn nên chọn những con ngan đã trưởng thành khoảng từ 3- 4 tháng tuổi, béo và có ức tròn, da cổ và da bụng dày. Một đặc điểm mà bạn có thể nhận thấy là điểm mút của hai cánh vừa đủ đan chéo vào nhau.

Ngan có đang mọc lông ống non không? Nên chọn những con có phần lông ống to, không có lông mới. Như vậy khi làm sạch sẽ dễ dàng hơn.

Không nên chọn những con ngan non, vừa khó làm sạch lông mà thịt khi chế biến lại nhão (Ảnh minh họa)

Không nên chọn những con ngan non, vừa khó làm sạch lông mà thịt khi chế biến lại nhão. Những con vịt non sẽ có phần mỏ to và mềm, còn vịt già sẽ có phần mỏ nhỏ và cứng hơn. Ngoài ra, bạn hãy chọn những con ngan đực thay vì ngan cái.

Mẹo khử mùi hôi ngan vịt

Ngan vịt thường có mùi hôi đặc trưng nhưng nếu biết cách xử lý sẽ hết sạch mùi hôi này. Phao câu chính là nguyên nhân chính của mùi hôi.

Sau khi mổ bỏ bộ lòng, bạn nhớ cắt bỏ cả phần phao câu nhé! Nếu bạn thích giữ lại thì bắt buộc phải cắt bỏ cục hôi màu vàng ở phía trên phao câu. Đây là tuyến nhờn của ngan, gà, vịt.

Để khử mùi hôi có sẵn, ngan vịt sau khi làm sạch xong thì lấy muối xát quanh mình ngan vịt. Tiếp tục cắt đôi một quả chanh, chà một lần nữa lên khắp mình ngan vịt rồi rửa lại thật sạch, để ráo trước khi chế biến. Nếu luộc ngan vịt thì nên cho ít gừng đập dập vào nồi nước luộc, ngan vịt sẽ thơm ngon hơn.

Hoặc bạn có thể dùng gừng đập dập hoặc rượu trắng chà khắp thân ngan vịt rồi rửa sạch cũng khử mùi hôi rất tốt.

Nếu muốn thịt ngan vịt trắng đẹp hơn thì sau bước nhổ lông, khử hôi, bạn ngâm ngan vịt trong nước lạnh khoảng 20 phút rồi mới đem đi chế biến.

Trên đây là tất tần tật những bí quyết giúp bạn trở thành bà nội trợ đảm đang, không lo tới vụ nhổ lông gà, lông vịt nữa nhé! Chỉ cần áp dụng cách làm sạch ngan vịt gà này, bạn yên tâm mà trổ tài nấu nướng thôi!

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/meo-nho-sach-long-ngan-trong-tich-tac-khong-con-long-mang-a510451.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/meo-nho-sach-long-ngan-trong-tich-tac-khong-con-long-mang-a510451.html