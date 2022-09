Loại quả này 60 năm mới đơm hoa kết trái một lần, nhiều người không biết hoặc chưa từng ăn

Trong tự nhiên có những loài thực vật vài chục năm mới đơm hoa kết trái một lần. Vì thế, nó được nhiều người săn lùng tìm mua và cũng có những người chưa từng biết tới, một trong số đó phải kể tới cây tre.

Có lẽ nhiều người cảm thấy rất kỳ lạ, cây tre quen thuộc với mọi nhà, thường được chế tạo thành các vật dụng như giường, chiếu, phên nứa… nhưng không ngờ nó còn có thể ra quả.

Quả tre hay còn gọi là cơm tre (hạt tre), nhiều người chưa từng thấy vì mất 50 – 100 năm mới ra quả một lần. Vậy rốt cuộc mùi vị của quả tre như thế nào?

Cây tre nào sẽ đơm hoa kết trái?

Trên thế giới có hơn 1.000 loại tre, chỉ riêng ở Trung Quốc đã có hơn 500 loại khác nhau, phân bố chủ yếu ở khu vực tỉnh Tứ Xuyên. Không phải loại tre nào cũng nở hoa kết trái, thông thường tre moso, tre lê, tre đốm, tre trúc, tre nước, tre hoa… đều có thể nở hoa.

Tre chỉ đơm hoa kết trái một lần trong đời, tre ít khi trổ bông, vì sau khi ra hoa, cả rừng tre sẽ tàn lụi từng mảng. Hoa của nó nhỏ và nhiều màu sắc, nếu ngửi gần sẽ cảm nhận được mùi thơm nhẹ.

Quả tre quý hiếm như vậy nên căn bản ít người thấy được, số lượng rất ít, giá cả cực kỳ đắt. Dẫu vậy người ta cũng không thể kiếm tiền bằng nghề bán quả tre.

Chu kỳ ra hoa của tre rất dài, trung bình khoảng 60 năm. Nếu bạn trồng tre vào năm 20 tuổi, tới năm 80 tuổi vẫn có thể không nhìn thấy nó ra hoa kết trái.

Quả tre có dinh dưỡng không?

Quả tre rất bổ dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người như protein, axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm, đồng, phốt pho, magiê, kali…

Trong đó, hàm lượng vitamin C trong quả tre cao hơn so với bayberry (thanh mai), kali và đồng gấp 1,8 lần và 5,5 lần so với bayberry. Tiêu thụ quả tre có thể giúp cân bằng mức axit – bazơ trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp.

Ngoài ra, quả tre còn giàu tinh bột, đạm, chất xơ và có 18 loại axit amin, nhiều hơn cả măng, đây là một loại dược liệu và thực phẩm có thể ăn được. Do giàu tinh bột nên sau khi nấu quả tre có vị dẻo, có mùi thơm dịu của tre.

Quả tre có nhiều loại khác nhau, trong số đó có loại giống quả mọng, vị như trái cây, có vị chua ngọt.

Điều bất ngờ là quả tre được xem như một loại ngũ cốc giống gạo hay lúa mì, có thể nghiên thành bột, ăn như mì ông hoặc làm bánh ngọt. Nếu nấu nó thành món ăn sẽ vừa là thực phẩm quý hiếm vừa là thực phẩm bồi bổ sức khỏe.

Mặc dù quả tre có thể ăn được, có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao, nhưng người dân trồng tre vẫn không muốn trồng để lấy quả, mặc dù có thể bán được giá cao.

Rốt cuộc, một khi cây tre ra hoa và kết trái, nó sẽ chết. Quá trình tái sinh tự nhiên của tre sau đó phải mất 8 - 10 năm, điều này không có lợi cho người trồng tre. Nếu có cơ hội nhìn thấy quả tre, bạn nên mua thử để ăn, đây là quả hiếm và không phải ai cũng có cơ hội ăn được.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loai-qua-nay-60-nam-moi-dom-hoa-ket-trai-mot-lan-nhieu-nguoi-khong-biet-hoac-chua-tung-an-1398919.ngn