Loại cá hồi có màu sắc đặc biệt, thịt quý hiếm, luôn được săn lùng

Cá hồi vân là một loài cá nước ngọt thuộc họ cá hồi, đồng thời nó cũng là một trong những loài cá quý hiếm trên thế giới. Màu sắc cơ thể của cá hồi vân rất tươi sáng, trên thân có những đốm nhỏ màu đen và một dải màu đỏ dọc theo thân trông giống cầu vồng nên nó còn được gọi là “cá hồi cầu vồng”.

Cá hồi vân thịt rất mềm, ít tanh, ít xương, cực kỳ thơm ngon, được xem là một loại cá cao cấp, rất thích hợp để làm món sashimi.

Cá hồi vân thường sống ở giữa và hạ lưu sông, có khi là ở tầng đáy. Môi trường sống của nó yêu cầu cao về chất lượng nước, thích sống ở vùng nước trong và có hàm lượng oxy cao.

Đây là loài cá nước lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất cho nó sinh trưởng là từ 12-18 độ C. Nếu nhiệt độ nước cao hơn 24 độ C, cá sẽ ngừng ăn hoặc chết. Vì vậy, việc nuôi cá hồi vân nuôi thường tập trung ở phía bắc của nhiều quốc gia, nơi có nhiệt độ thấp.

Điều đáng chú ý là cá hồi vân là một loài cá ăn tạp, ở giai đoạn con non chúng thường ăn động vật phù du, động vật ở tầng đáy và côn trùng thủy sinh. Cá trưởng thành ăn cá con, động vật giáp xác, động vật có vỏ, côn trùng trên mặt nước.

Cá hồi vân nuôi chủ yếu được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp, tốc độ tăng trưởng chậm nhưng chất lượng thịt rất tốt.

Hàm lượng vitamin D và sắt của cá hồi vân sống trong môi trường tự nhiên cao hơn nhiều so với những thực phẩm khác. Đặc biệt, nó có axit béo không no cực kỳ cao, có thể hỗ trợ cho sự phát triển của não bộ, trì hoãn sự lão hóa, giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, bảo vệ tim và phòng ngừa tai biến mạch máu não.

Da cá rất giàu protein, có tác dụng làm đẹp, tăng cường cơ và xương. Sắt là chất cần thiết trong quá trình tạo máu của cơ thể, đóng vai trò quan tọng trong việc duy trì chức năng bình thường của các cơ quan nội tạng. Do đó, việc ăn cá hồi vân sẽ giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Trứng của cá hồi vân to bằng hạt đậu nành, giàu axit béo không no và protein, đây là thực phẩm cao cấp hàng đầu thế giới, được nhiều người săn lùng.

Cá hồi vân có hàm lượng dinh dưỡng cao, cực tốt cho sức khỏe con người. Trong những năm gần đây, người ta đã chiết xuất được dầu cá hồi vân ở Mỹ, Nhật Bản, Canada, nó rất giàu axit axit béo không no.

Loại axit béo không no trong cá hồi vân cao hơn nhiều so với các loại cá nước ngọt khác, chẳng hạn hàm lượng hai axit béo không no trên 100 gam thịt cá hồi vân lần lượt là 983 mg và cá hồi bình thường là 247 mg.

Khi mua cá hồi vân nên lựa những con có vảy cá sáng bóng, trong, mang màu đỏ tươi, da và vảy không bong, mắt cá trong suốt, không vẩn đục, không có dấu hiệu bị hỏng, dùng tay ấn vào thân cá thấy có độ đàn hồi, thân cá tươi.

Nguồn: https://arttimes.vn/am-thuc/loai-ca-hoi-co-mau-sac-dac-biet-thit-quy-hiem-luon-duoc-san-lung-c68...Nguồn: https://arttimes.vn/am-thuc/loai-ca-hoi-co-mau-sac-dac-biet-thit-quy-hiem-luon-duoc-san-lung-c68a26810.html