Cháo hà đặc sản Quảng Ninh vì sao đặc biệt quý? Cách chế biến tại nhà ngon chuẩn vị

Cách nấu cháo hà ngon chuẩn vị Quảng Ninh

Cháo hà được xem là món ăn đặc sản ở Quảng Ninh

Cháo hà là món ăn yêu thích của nhiều người dân Quảng Ninh cũng như những du khách đã có dịp nếm thử. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để nấu được một tô cháo đúng chuẩn, thơm ngon. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách nấu cháo hà cực đơn giản tại nhà!

Nếu không phải là người sinh sống vùng biển, chắc chắn du khách sẽ cảm thấy khá xa lạ với con hà. Đây là một loài động vật giáp xác có vỏ ngoài sần sùi, thường sống ở những ghềnh đá ven biển. Có rất nhiều người nhầm lẫn con hà với con hàu là một. Thế nhưng, 2 loại động vật này hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, con hàu sẽ lớn hơn, thuộc họ nghêu sò và thường được nuôi bằng cách thả giàn trên biển.

Bên cạnh đó, con hà cũng thường có giá đắt hơn so với hàu do chúng rất khó khai thác. Đồng thời, kích thước của con hà khá nhỏ, nằm sâu trong các vách đá. Do đó, khi khai thác người ta phải dùng búa mỏ nhọn để cậy ra, sau đó đập bỏ vỏ lấy phần thịt bên trong.

Con hà sống bám trên các mỏm đá nên khá khó khai thác

Loài hà biển có giá trị dinh dưỡng khá cao và giàu canxi. Thông thường, con hà sinh sống trong tự nhiên, ăn sinh vật phù du để lớn lên nên sinh trưởng rất chậm. Cũng chính vì vậy nên hà rất sạch, vị ngọt, mềm, béo ngậy. Bất kì du khách nào chỉ cần thưởng thức một lần là sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng và khó quên.

Con hà được người dân địa phương chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn như: hà luộc, hà chiên xù, hà nấu canh chua,... Trong đó, món ăn nổi tiếng nhất phải kể đến là món cháo hà Quảng Ninh. Đây được xem là một trong những món ăn đặc sản Quảng Ninh mà thực khách không thể bỏ lỡ khi ghé thăm khu du lịch đất mỏ này.

Hướng dẫn cách nấu cháo hà tại nhà

Nguyên liệu làm cháo hà

Cháo hà là món ăn được nhiều người yêu thích vì rất giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, dễ ăn. Bên cạnh đó, cách nấu cháo hà cũng rất đơn giản. Dưới đây là một số những nguyên liệu để nấu cháo hà:

- Thịt hà;

- Gạo tẻ và gạo nếp;

- Hành tím, hành lá;

- Một số loại gia vị như nước mắm, mì chính, muối, hạt tiêu…

Cách nấu cháo hà ngon chuẩn vị

Bước 1: Trộn gạo tẻ với một ít gạo nếp theo tỉ lệ 5:1. Sau đó, mang phần gạo đã trộn đi vo sạch cho vào nồi để ninh giống như nấu cháo thông thường.

Bước 2: Phần thịt hà bạn mang đi rửa sạch và xào thơm với hành. Trong quá trình xào, bạn hãy nêm nếm một ít gia vị sao cho vừa miệng.

Bước 3: Cháo sau khi ninh một thời gian đã chín. Khi nhận thấy các hạt gạo mềm, nở đều bạn có thể cho hà xào vào.

Bước 4: Khuấy đều và nếm lại cho hợp khẩu vị, thêm một ít hành lá thái nhỏ vào là bạn đã hoàn thành rồi đấy!

Món ăn này có thể kết hợp ăn với quẩy sẽ khiến món ăn trở nên ngon hơn

Trên đây là cách nấu cháo hà ngon chuẩn vị Quảng Ninh. Ngoài ra, khi chế biến cháo hà theo cách này sẽ giúp khử mùi tanh của hà, món ăn sẽ ngon hơn. Tiêu chí để đánh giá một tô cháo hà ngon đúng điệu là cháo phải sánh vừa phải, có vị ngọt của hà cùng vị thơm của cháo.

Ngoài ra, bạn có thể thêm chút hành phi khô, hạt tiêu để món ăn trở nên ngon đúng điệu. Bên cạnh đó, đừng quên thưởng thức cháo hà ngay khi còn nóng để đảm bảo hương vị thơm ngon nhé.

