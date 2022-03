Ăn roi rất nhiều lợi ích nhưng phải cực lưu ý những đại kỵ sau kẻo "rước bệnh vào thân"

Thứ Năm, ngày 17/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quả roi hay còn gọi là quả mận có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng cần đặc biệt lưu ý khi ăn bởi có nhiều đại kỵ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác dụng của quả roi đối với sức khỏe

Vì chứa nhiều thành phần dinh dưỡng nên ăn quả roi thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích khi bạn ăn quả roi:

Thanh nhiệt cơ thể

Quả roi là loại trái cây chứa nhiều nước, nên có khả năng ngăn ngừa tình trạng đột quỵ do nhiệt, mất nước. Vào mùa hè, ăn roi hoặc uống nước ép quả roi sẽ giúp cơ thể bù nhiệt giải độc rất tốt, nhất là phù hợp với người đang bị sốt, hoặc mất nhiều nước do vận động quá sức.

Điều trị tiểu đường

Một trong những tác dụng của quả roi là có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Trong quả roi có chứa chất Alkaloid, có tác dụng ngăn chặn quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường bên trong cơ thể. Do đó, những người bị bệnh tiểu đường có thể thêm quả roi vào chế độ ăn uống của mình.

Ngoài phần thịt, hạt roi còn được dùng làm thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng cách tán hạt thành bột khô rồi trộn vào thực phẩm và thức uống sử dụng hằng ngày.

Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, một số chất trong quả roi có thể giúp ngăn chặn sự “leo thang” cholesterol xấu trong cơ thể. Từ đó giúp ngăn ngừa sự phát triển của các căn bệnh liên quan đến tim mạch như chứng xơ vữa động mạch, động mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tăng cường thị lực

Trong quả roi chứa rất nhiều vitamin A cũng như các chất mangan, kali, nhất là riboflavin nên tốt cho đôi mắt.

Do vậy, muốn có một đôi mắt luôn sáng khỏe, giảm tỷ lệ các triệu chứng khô mắt, mờ mắt, quáng gà, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể… bạn đừng quên ăn quả roi thường xuyên.

Trị tiêu chảy và đầy hơi

Nhờ chứa 93% hàm lượng nước và chất xơ mà quả roi có thể trị được những vấn đề tiêu hóa thường gặp như đầy hơi, tiêu chảy. Bên cạnh đó, chất pectin có trong quả roi còn giúp hỗ trợ rất tốt cho người bị kiết lỵ.

Chống nhiễm trùng nấm

Trong quả roi có chứa một hợp chất hữu cơ có khả năng chống nấm và vi khuẩn. Chất này sẽ giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại trong đường ruột khi bạn lỡ ăn phải những thực phẩm sống, thực phẩm xấu.

Thải độc tố ra ngoài cơ thể

Trong quan niệm dân gian, quả roi có khả năng khử độc cơ thể rất tốt. Người ta thường dùng roi sắc thành nước uống để giúp đào thải độc tố ra khỏi bên ngoài cơ thể, đặc biệt tốt cho gan, thận.

Khi các cơ quan nội tạng được khỏe mạnh, sẽ luôn khiến cơ thể tươi trẻ, chống lại bệnh tật và lão hóa.

Giảm nguy cơ ung thư

Tác dụng của quả roi có khả năng tiêu diệt các gốc tự do từ đó giúp giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật cũng ghi nhận, các hoạt chất tách từ quả roi có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư xương, mà không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường.

Làm đẹp da

Nếu bạn muốn cải thiện tình trạng da khô, thiếu sức sống bạn hãy bổ sung quả roi vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Tiêu thụ quả roi là cách giúp tăng lượng nước, bổ sung vitamin thiết yếu cùng chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Từ đó, chống lại sự lão hóa da sớm, thúc đẩy tái tạo tế bào da, giúp bạn giữ trọn vẻ đẹp thanh xuân của làn da.

Những lưu ý khi ăn quả roi

Để tận dụng tối đa những tác dụng của quả roi mang lại và tránh gặp phải những tác dụng phụ thì bạn cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn quả roi:

Không ăn quá nhiều roi: Mặc dù tác dụng của quả roi tốt cho sức khỏe nhưng để nhưng để nhận được các lợi ích từ quả roi, bạn cần ăn đúng cách và với lượng cho phép. Ăn quá nhiều quả roi trong ngày chẳng những không mang lại lợi ích vốn có mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ như: đầy bụng, khó tiêu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tụt huyết áp… Nếu bạn ăn quá nhiều quả roi cùng một lúc có thể sẽ làm cho chất xơ trong dạ dày tăng lên, lúc này cơ thể không kịp bài tiết dẫn tới tình trạng hấp thu thức ăn gây ra những chứng khó tiêu và đầy hơi.

Không ăn quả roi vào lúc đói: Trong quả roi chứa nhiều vitamin C, điều này rất tốt cho cơ thể nhưng nó sẽ lại ảnh hưởng tới dạ dày của bạn. Nếu ăn quả roi vào lúc đói, lượng vitamin C quá nhiều sẽ khiến cho dịch tiêu hóa của dạ dày tiết nhiều hơn gây loét dạ dày, rất nguy hiểm.

Cần rửa kỹ vì quả roi dễ bị sâu bệnh: Đây là loại quả dễ thối ủng, rụng quả, bị dập do rụng quả và sâu bệnh. Vì do có nhiều sâu bệnh nên quả roi thường được phun thuốc trừ sâu, rốn quả roi cũng dễ bị tích tụ bụi bặm, kiến, các côn trùng khác. Do đó khi ăn quả này cần phải rửa sạch qua với nước muối loãng.

Không nên ăn tôm với quả roi cùng lúc: Không nên ăn quả roi cùng lúc với tôm vì vitamin C trong quả roi sẽ phản ứng với chất asen pentoxide trong tôm tạo thành chất độc có thể gây đau bụng, buồn nôn, khó tiêu, chóng mặt,...

Không nên ăn quả roi cùng lúc với dưa chuột: Vì enzyme trong dưa chuột sẽ triệt tiêu vitamin C trong quả roi

Nguồn: https://tienphong.vn/an-roi-rat-nhieu-loi-ich-nhung-phai-cuc-luu-y-nhung-dai-ky-sau-keo-ruoc-ben...Nguồn: https://tienphong.vn/an-roi-rat-nhieu-loi-ich-nhung-phai-cuc-luu-y-nhung-dai-ky-sau-keo-ruoc-benh-vao-than-post1423588.tpo